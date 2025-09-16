Delicias caseras: cómo preparar pastas al horno con albóndigas en pasos sencillos

Cómo hacer pastas al horno con albóndigas
Pasta al horno con albóndigas
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de pasta corta (penne rigati)
- 200 gramos de queso mozarela
Albóndigas:
- 200 gramos de carne molida
- 200 gramos de queso rallado
- 200 gramos de panchos
- 50 gramos de pan rallado
- 1 cucharada de perejil
- 1 diente de ajo
- 1 ramito de albahaca
- 2 huevos
- Aceite, sal y pimienta
Salsa:
- 500 centímetros cúbicos de tomate perita en lata
- ½ taza de vino tinto
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Albóndigas: colocar en un bol la carne picada, el pancho sin piel y desmenuzado, el queso y el pan rallado, el perejil, la albahaca y el diente de ajo, todos bien picados. Mezclar bien todos los ingredientes, añadir los huevos y salpimentar a gusto.
- Tomar porciones de la preparación anterior, formar bolitas pequeñas y reservar.
- Colocar un poco de aceite en una sartén, llevar a fuego y freír las albóndigas.
- Salsa: escurrir el exceso de aceite y añadir a las albóndigas el vino tinto. Dejar evaporar el alcohol, agregar los tomates y salpimentar. Dejar reducir la salsa a fuego suave, durante 15 a 20 minutos.
- Aparte, cocinar los fideos en abundante agua salada y con aceite hasta que la pasta esté al dente. Retirar y escurrir.
- En una fuente amplia, apta para horno, verter una porción de la salsa y, sobre ella, acomodar una capa de fideos. Colocar parte de la mozarela cortada en rodajas. Luego, otra porción de salsa y repetir la operación hasta terminar con salsa de tomates.
- Llevar al horno bien caliente para gratinar y servir inmediatamente.