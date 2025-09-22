Gastronomía

Pisto manchego: ingredientes y pasos para un plato irresistible

En el corazón de La Mancha, el pisto manchego, un emblemático plato español, combina los sabores frescos de tomate, locote y zucchini. Esta receta típica, ideal para cualquier ocasión, ofrece un festín de colores y aromas en cada bocado.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 13:00
Pisto manchego.
Pisto manchego.Shutterstock

Cómo hacer pisto manchego

  • Plato: Entrada
  • Para: 4 raciones

Ingredientes

  • 600 gramos de tomate maduro (o 400 gramos de tomate triturado de calidad)
  • 2 locotes (uno rojo y uno verde)
  • 1 zucchini mediano (o una berenjena, o ambos)
  • 1 cebolla grande
  • 1–2 dientes de ajo
  • 80–100 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
  • Pizca de azúcar (solo si el tomate resulta muy ácido)
  • Pimienta negra (opcional)
  • 1 huevo frito

Elaboración paso a paso

  1. Escaldar el tomate 30 segundos, pelar y picar en dados, o usar tomate triturado de buena calidad. Reservar con su jugo.
  2. En una sartén amplia o cazuela baja, calentar el aceite a fuego medio. Añadir la cebolla en brunoise con una pizca de sal y pochar 8–10 minutos, hasta que se vuelva translúcida. Incorporar el pimiento cortado en dados y continuar 10–12 minutos, removiendo para que se ablande sin dorarse en exceso.
  3. Sumar el zucchini en cubos medianos. Cocinar 6–8 minutos, hasta que empiece a cocerse pero conserve estructura.
  4. Agregar el tomate y el ajo finamente picados. Bajar el fuego y guisar destapado 25–35 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el conjunto espese y el aceite vuelva a asomar. Ajustar de sal; si el tomate está muy ácido, equilibrar con una pizca de azúcar. Un toque de pimienta negra es opcional.
  5. Apagar y dejar reposar 10 minutos. El pisto gana cuerpo y sabor con el reposo; al día siguiente está aún mejor.
  6. Agregar un huevo frito y disfrutar.

