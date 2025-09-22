Pisto manchego: ingredientes y pasos para un plato irresistible

Cómo hacer pisto manchego
Pisto manchego
- Plato: Entrada
- Para: 4 raciones
Ingredientes
- 600 gramos de tomate maduro (o 400 gramos de tomate triturado de calidad)
- 2 locotes (uno rojo y uno verde)
- 1 zucchini mediano (o una berenjena, o ambos)
- 1 cebolla grande
- 1–2 dientes de ajo
- 80–100 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
- Pizca de azúcar (solo si el tomate resulta muy ácido)
- Pimienta negra (opcional)
- 1 huevo frito
Elaboración paso a paso
- Escaldar el tomate 30 segundos, pelar y picar en dados, o usar tomate triturado de buena calidad. Reservar con su jugo.
- En una sartén amplia o cazuela baja, calentar el aceite a fuego medio. Añadir la cebolla en brunoise con una pizca de sal y pochar 8–10 minutos, hasta que se vuelva translúcida. Incorporar el pimiento cortado en dados y continuar 10–12 minutos, removiendo para que se ablande sin dorarse en exceso.
- Sumar el zucchini en cubos medianos. Cocinar 6–8 minutos, hasta que empiece a cocerse pero conserve estructura.
- Agregar el tomate y el ajo finamente picados. Bajar el fuego y guisar destapado 25–35 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el conjunto espese y el aceite vuelva a asomar. Ajustar de sal; si el tomate está muy ácido, equilibrar con una pizca de azúcar. Un toque de pimienta negra es opcional.
- Apagar y dejar reposar 10 minutos. El pisto gana cuerpo y sabor con el reposo; al día siguiente está aún mejor.
- Agregar un huevo frito y disfrutar.