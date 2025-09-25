Papas Hasselback al horno: un toque especial para tus comidas

Cómo hacer papas al estilo Hasselback
Ingredientes
- 6 papas
- Manteca (o aceite de oliva)
- Pan rallado
- Sal y pimienta
- Para aromatizar: ajo, orégano, perejil seco, pimenta de cayena, laurel, tomillo, pimentón, etcétera
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno al máximo.
- Lavar las papas y cortarlas en rodajitas sin llegar al final, para que no se desprendan. Para asegurarse de no llegar a cortar de más, colocarla entre dos palillos para que el cuchillo no pueda llegar al final.
- Salpimentarlas y, entre cada rodaja, sazonar con el aroma deseado. Espolvorear con pan rallado. Rociar con un chorrito de aceite o colocar una rodaja de manteca sobre cada papa.
- Colocar en una asadera o pírex, y llevar al horno por 30 a 40 minutos (depende del tamaño de las papas).