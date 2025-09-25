Gastronomía

Papas Hasselback al horno: un toque especial para tus comidas

Las papas al estilo Hasselback son una deliciosa opción para destacar en cualquier comida. Este método ingenioso resalta sabores y texturas, convirtiendo un simple ingrediente en un plato atractivo. Descubrí cómo preparar esta receta en sencillos pasos y con pocos ingredientes.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2021 - 17:43
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Papas Hasselback.
Papas Hasselback.Shutterstock

Cómo hacer papas al estilo Hasselback

Lea más: Papas a la crema: la guarnición perfecta para cualquier ocasión

Papas Hasselback

Ingredientes

  • 6 papas
  • Manteca (o aceite de oliva)
  • Pan rallado
  • Sal y pimienta
  • Para aromatizar: ajo, orégano, perejil seco, pimenta de cayena, laurel, tomillo, pimentón, etcétera

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno al máximo.
  2. Lavar las papas y cortarlas en rodajitas sin llegar al final, para que no se desprendan. Para asegurarse de no llegar a cortar de más, colocarla entre dos palillos para que el cuchillo no pueda llegar al final.
  3. Salpimentarlas y, entre cada rodaja, sazonar con el aroma deseado. Espolvorear con pan rallado. Rociar con un chorrito de aceite o colocar una rodaja de manteca sobre cada papa.
  4. Colocar en una asadera o pírex, y llevar al horno por 30 a 40 minutos (depende del tamaño de las papas).

Lea más: Papas rellenas con morcillas y queso: un plato fuerte

Enlace copiado