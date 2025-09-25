Receta fácil: deliciosos huevos rellenos con ricota y kuratũ

Cómo hacer huevos rellenos con ricota y kuratũ
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 1 huevo
- 1 cucharada de ricota
- 1 cucharadita de kuratũ picado
- 1 cucharada de yogur natural
- Sal y pimienta a gusto
Elaboración paso a paso
- Preparar el huevo duro. Cortar al medio y retirar la yema. Descartar o reservar la yema para otra preparación.
- Mezclar en un bol la ricota con el yogur y el kuratũ picadito. Salpimentar a gusto.
- Rellenar las claras y servir con ensalada de lechuga. Una porción= 2 mitades rellenas.