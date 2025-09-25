Gastronomía

Receta fácil: deliciosos huevos rellenos con ricota y kuratũ

Los huevos rellenos con ricota y kuratũ combinan sabores frescos y saludables. Esta receta, perfecta para una sola porción, se prepara rápidamente y ofrece una alternativa nutritiva para cualquier comida. Una delicia en menos de 15 minutos.

29 de septiembre de 2023 - 16:40
Huevos rellenos.
Cómo hacer huevos rellenos con ricota y kuratũ

Huevos rellenos con ricota y kuratũ

  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 1 cucharada de ricota
  • 1 cucharadita de kuratũ picado
  • 1 cucharada de yogur natural
  • Sal y pimienta a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el huevo duro. Cortar al medio y retirar la yema. Descartar o reservar la yema para otra preparación.
  2. Mezclar en un bol la ricota con el yogur y el kuratũ picadito. Salpimentar a gusto.
  3. Rellenar las claras y servir con ensalada de lechuga. Una porción= 2 mitades rellenas.

 

