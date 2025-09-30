Jopara kesu: una receta perfecta para disfrutar en familia con un toque especial

Cómo hacer jopara
Jopara kesu
- Para: Para 5 personas
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite
- 150 gramos de locro
- 150 gramos de poroto seco
- 2 cebollas
- 3 tomates
- 1 locote
- 1 zanahoria en ruedas
- 150 gramos de zapallo en trozos
- 1 mazo de perejil
- 2 cebollitas de verdeo
- 150 gramos de queso
- Paraguay fresco
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Poner en remojo el locro y el poroto por separado en agua natural desde la noche anterior (mínimo por 8 horas). Luego desechar el agua y lavar bien. Poner a hervir en una olla de hierro con agua limpia y 1 hoja de laurel, durante 1 hora.
- Agregar directamente todas las verduras picadas, salpimentar y después de que vuelva a hervir, bajar el fuego y continuar la cocción hasta que todo esté tierno.
- Al final, agregar el queso en trozos, el perejil y la cebollita de verdeo picados. Servir con batata hervida.