Gastronomía

Jopara kesu: una receta perfecta para disfrutar en familia con un toque especial

En el corazón de la gastronomía paraguaya, el jopara kesu emerge como un testimonio de tradición y sabor, uniendo ingredientes frescos y técnicas ancestrales que reflejan la riqueza cultural de nuestro país. Su preparación ofrece un viaje culinario irresistible y singular.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 10:08
Así luce el plato preparado por Sarita Garofalo.
Así luce el plato preparado por Sarita Garofalo. Pedro Gonzalez

Cómo hacer jopara

Jopara kesu

  • Para: Para 5 personas

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite
  • 150 gramos de locro
  • 150 gramos de poroto seco
  • 2 cebollas
  • 3 tomates
  • 1 locote
  • 1 zanahoria en ruedas
  • 150 gramos de zapallo en trozos
  • 1 mazo de perejil
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 150 gramos de queso
  • Paraguay fresco
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Poner en remojo el locro y el poroto por separado en agua natural desde la noche anterior (mínimo por 8 horas). Luego desechar el agua y lavar bien. Poner a hervir en una olla de hierro con agua limpia y 1 hoja de laurel, durante 1 hora.
  2. Agregar directamente todas las verduras picadas, salpimentar y después de que vuelva a hervir, bajar el fuego y continuar la cocción hasta que todo esté tierno. 
  3. Al final, agregar el queso en trozos, el perejil y la cebollita de verdeo picados. Servir con batata hervida.
