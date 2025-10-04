Gastronomía

Recreá la esencia de México con estas irresistibles fajitas: ¡seguí esta receta paso a paso!

Las fajitas mexicanas, un plato emblemático que combina tradición y sabor, ofrecen un viaje culinario irresistible. Con ingredientes frescos y una elaboración cuidadosa, son una celebración de la gastronomía que ha conquistado paladares a nivel global.

Por ABC Color
21 de marzo de 2023 - 15:25
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Fajitas.
Fajitas.Fudio

Cómo hacer fajitas mexicanas

Fajitas mexicanas

  • Receta: Mexicana
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

Tortillas

  • 300 gramos de harina 0000
  • 250 gramos de harina de maíz
  • 1 cucharadita de sal
  • 50 gramos de manteca
  • 300 centímetros cúbicos de agua

Relleno

  • 500 gramos de carne de ternera
  • 2 cebollas
  • 1 pimiento amarillo
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 chile picante
  • 1 mazo de cilantro
  • Hojas de lechuga
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol las harinas con la sal. Agregar la manteca derretida, mezclar y, una vez integrados, incorporar el agua. Trabajar enérgicamente hasta lograr una masa muy suave. Hacer pequeños bollos. Tapar y dejar reposar 30 minutos.
  2. Estirar cada bollo con palote hasta formar discos entre 10 a 15 centímetros de diámetro. Calentar una sartén o una grilla. Cocinar vuelta y vuelta, sin agregar ninguna materia grasa.
  3. Cortar todos los vegetales en juliana y reservar.
  4. Dorar en aceite la carne cortada en tiritas. Incorporar las cebollas y los pimientos, el ajo y el chile picados.
  5. Una vez que los vegetales están cocidos, salpimentar y espolvorear con cilantro picado. Rellenar las fajitas y servir con arroz blanco y salsa barbacoa.
