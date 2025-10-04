Recreá la esencia de México con estas irresistibles fajitas: ¡seguí esta receta paso a paso!

Cómo hacer fajitas mexicanas
Lea más: Receta icónica mexicana: cómo hacer un auténtico tamal
Fajitas mexicanas
- Receta: Mexicana
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
Tortillas
- 300 gramos de harina 0000
- 250 gramos de harina de maíz
- 1 cucharadita de sal
- 50 gramos de manteca
- 300 centímetros cúbicos de agua
Relleno
- 500 gramos de carne de ternera
- 2 cebollas
- 1 pimiento amarillo
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 1 diente de ajo picado
- 1 chile picante
- 1 mazo de cilantro
- Hojas de lechuga
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol las harinas con la sal. Agregar la manteca derretida, mezclar y, una vez integrados, incorporar el agua. Trabajar enérgicamente hasta lograr una masa muy suave. Hacer pequeños bollos. Tapar y dejar reposar 30 minutos.
- Estirar cada bollo con palote hasta formar discos entre 10 a 15 centímetros de diámetro. Calentar una sartén o una grilla. Cocinar vuelta y vuelta, sin agregar ninguna materia grasa.
- Cortar todos los vegetales en juliana y reservar.
- Dorar en aceite la carne cortada en tiritas. Incorporar las cebollas y los pimientos, el ajo y el chile picados.
- Una vez que los vegetales están cocidos, salpimentar y espolvorear con cilantro picado. Rellenar las fajitas y servir con arroz blanco y salsa barbacoa.