Wraps de atún: la receta saludable que revitaliza tu energía

Cómo hacer wraps de atún
Según un estudio dado a conocer en la revista Journal of Health Psychology, los días en que comemos más verduras nos sentimos más relajados, felices y energéticos que los días en que ingerimos menos cantidades.
Wraps de lechuga con atún, queso light y verduras
Ingredientes
- Hojas de lechuga repollada o acelga japonesa
- 1 lata de atún en agua
- 1 zanahoria rallada
- 1 huevo duro picado
- 1 tomate
- 1 locote
Elaboración paso a paso
- Elegir las más lindas hojas de la lechuga o acelga para usarlas como base. Picar el resto de las hojas.
- En un recipiente colocar el atún, la zanahoria, el tomate en cubos, huevo picado, locote y el resto de las hojas verdes.
- Condimentar a gusto y mantener en la heladera hasta servir.