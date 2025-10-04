Gastronomía

Wraps de atún: la receta saludable que revitaliza tu energía

Los wraps de atún no solo son una opción deliciosa, sino también una tendencia alimentaria que impulsa una vida más saludable y llena de energía. Preparalos con ingredientes frescos.

24 de marzo de 2023 - 15:23
Wraps de atún.
Cómo hacer wraps de atún

Según un estudio dado a conocer en la revista Journal of Health Psychology, los días en que comemos más verduras nos sentimos más relajados, felices y energéticos que los días en que ingerimos menos cantidades.

Wraps de lechuga con atún, queso light y verduras

Ingredientes

  • Hojas de lechuga repollada o acelga japonesa
  • 1 lata de atún en agua
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 huevo duro picado
  • 1 tomate
  • 1 locote

Elaboración paso a paso

  1. Elegir las más lindas hojas de la lechuga o acelga para usarlas como base. Picar el resto de las hojas.
  2. En un recipiente colocar el atún, la zanahoria, el tomate en cubos, huevo picado, locote y el resto de las hojas verdes.
  3. Condimentar a gusto y mantener en la heladera hasta servir.

