Deliciosa bavaroise de frutas: un postre ligero para cualquier ocasión

Cómo hacer una Bavaroise de uvas
Bavaroise
Ingredientes
- 1 kilogramo de uvas negras
- 12 gramos edulcorante en polvo /12 sobrecitos de 1 g c/u
- 40 gramos de almidón de maíz
- 2 tazas de jugo de uvas
- 250 centímetros cúbicos de crema de leche light
- 250 centímetros cúbicos de leche de soja
- 21 gramos de gelatina sin sabor o gelatina diet sabor uva
- 180 cc de agua
Elaboración paso a paso
- Licuar las uvas y colarlas. Reservar algunas enteras para la decoración.
- Mezclar el almidón de maíz con el edulcorante. Colocar en una cacerolita y agregar ½ litro de las uvas licuadas y tamizadas y 1 taza del jugo de uvas. Mezclar y cocinar hasta que la preparación se espese.
- Retirar del fuego y enfriar en un baño María inverso, empleando un bol con hielo.
- Agregar la crema de leche y la leche de soja. Mezclar bien y reservar.
- Colocar la gelatina en una cacerola y disolverla con 180 centímetros cúbicos de agua caliente. Luego, agregar el licuado de uvas restante y 1 taza de jugo de uvas. Llevar a fuego suave, mezclar y retirar.
- Unir la preparación de gelatina caliente a la mezcla con crema de leche y mezclar bien.
- Volcar en un molde tipo flanera humedecido con agua y llevar a la heladera por 4 horas, hasta que quede firme.