Gastronomía

Deliciosa bavaroise de frutas: un postre ligero para cualquier ocasión

La bavaroise de frutas, un postre ligero y refrescante, combina un kilogramo de uvas negras con gelatina sin sabor, creando una experiencia dulce y saludable. Ideal para sorprender a tus invitados, esta exquisita receta brilla en cualquier mesa y la podés preparar también con frutillas u otros frutos rojos.

Por ABC Color
31 de diciembre de 2023 - 09:29
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Bavaroise frutos rojos.
Bavaroise frutos rojos.Shutterstock

Cómo hacer una Bavaroise de uvas

Lea más: Deliciosa y ligera: tarta de yogur para disfrutar sin remordimientos

Bavaroise

Ingredientes

  • 1 kilogramo de uvas negras
  • 12 gramos edulcorante en polvo /12 sobrecitos de 1 g c/u
  • 40 gramos de almidón de maíz
  • 2 tazas de jugo de uvas
  • 250 centímetros cúbicos de crema de leche light
  • 250 centímetros cúbicos de leche de soja
  • 21 gramos de gelatina sin sabor o gelatina diet sabor uva
  • 180 cc de agua

Elaboración paso a paso

  1. Licuar las uvas y colarlas. Reservar algunas enteras para la decoración.
  2. Mezclar el almidón de maíz con el edulcorante. Colocar en una cacerolita y agregar ½ litro de las uvas licuadas y tamizadas y 1 taza del jugo de uvas. Mezclar y cocinar hasta que la preparación se espese.
  3. Retirar del fuego y enfriar en un baño María inverso, empleando un bol con hielo.
  4. Agregar la crema de leche y la leche de soja. Mezclar bien y reservar.
  5. Colocar la gelatina en una cacerola y disolverla con 180 centímetros cúbicos de agua caliente. Luego, agregar el licuado de uvas restante y 1 taza de jugo de uvas. Llevar a fuego suave, mezclar y retirar.
  6. Unir la preparación de gelatina caliente a la mezcla con crema de leche y mezclar bien.
  7. Volcar en un molde tipo flanera humedecido con agua y llevar a la heladera por 4 horas, hasta que quede firme.
Enlace copiado