Deliciosa y ligera: tarta de yogur para disfrutar sin remordimientos

Cómo hacer una tarta de yogur light
- Para: Para 6 porciones
Ingredientes
- 250 gramos de mermelada light de frutilla
- 2 cucharadas de gelatina sin sabor
- 100 gramos de galletitas de vainilla
- 2 yogures descremados sabor frutilla (250 gramos cada uno)
- 200 gramos de queso crema descremado
- 1 ½ taza de frutillas o ciruelas
- 10 gramos de edulcorante en polvo
- 100 gramos de crema de leche light
Elaboración paso a paso
- Mezclar las galletitas picadas con la mermelada y forrar un molde desmontable.
- Hidratar la gelatina sin sabor en ½ taza de agua y llevar al microondas por 30 segundos.
- Mezclar el yogur con el queso crema, la crema de leche y los trocitos de fruta.
- Añadir poco a poco la gelatina hasta que se integre, luego añadir el edulcorante y mezclar bien.
- Volcar sobre el molde forrado de galletitas y dejar enfriar hasta que solidifique.