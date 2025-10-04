Gastronomía

Deliciosa y ligera: tarta de yogur para disfrutar sin remordimientos

La tarta de yogur light, un postre que combina frescura y bajo contenido calórico, transforma ingredientes comunes en una delicia saludable. Con apenas 200 calorías por porción, este plato es ideal para aquellos que buscan disfrutar sin excesos.

Por ABC Color
14 de abril de 2023 - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Tarta de yogur bajas calorías.
Tarta de yogur bajas calorías.ValdisO

Cómo hacer una tarta de yogur light

Lea más: Receta de tarta de ricota: sabor ligero y sencillo para el postre

Tarta de yogur light

  • Para: Para 6 porciones

Ingredientes

  • 250 gramos de mermelada light de frutilla
  • 2 cucharadas de gelatina sin sabor
  • 100 gramos de galletitas de vainilla
  • 2 yogures descremados sabor frutilla (250 gramos cada uno)
  • 200 gramos de queso crema descremado
  • 1 ½ taza de frutillas o ciruelas
  • 10 gramos de edulcorante en polvo
  • 100 gramos de crema de leche light

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar las galletitas picadas con la mermelada y forrar un molde desmontable.
  2. Hidratar la gelatina sin sabor en ½ taza de agua y llevar al microondas por 30 segundos.
  3. Mezclar el yogur con el queso crema, la crema de leche y los trocitos de fruta.
  4. Añadir poco a poco la gelatina hasta que se integre, luego añadir el edulcorante y mezclar bien.
  5. Volcar sobre el molde forrado de galletitas y dejar enfriar hasta que solidifique.

 

 

Enlace copiado