Hacé un pan de banana: la manera más sabrosa de incluir frutas en tu dieta

Cómo hacer pan de banana
Pan de banana
- Para: Para 2 panes
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 pote de crema
- ½ taza de miel
- ¼ taza de azúcar blanca o rubia
- 2 tazas de bananas maduras apenas pisadas
- ½ limón exprimido
- 2 cucharadas de ron o jugo de alguna fruta
- ½ taza de nueces (o cualquier otra fruta seca)
- 3 tazas (600 gramos) de harina blanca (se puede reemplazar por harina integral)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de sal
Elaboración paso a paso
1. Precalentar el horno a fuego medio (170 ºC).
