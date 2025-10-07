Gastronomía

Hacé un pan de banana: la manera más sabrosa de incluir frutas en tu dieta

Receta de pan de banana sabroso y nutritivo, ideal para desayunos y meriendas. Este pan es muy fácil de preparar. ¡No te lo pierdas!

Por ABC Color
12 de enero de 2022 - 15:15
Pan de banana.
Pan de banana.Shutterstock

Cómo hacer pan de banana

Pan de banana

  • Para: Para 2 panes

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 pote de crema
  • ½ taza de miel
  • ¼ taza de azúcar blanca o rubia
  • 2 tazas de bananas maduras apenas pisadas
  • ½ limón exprimido
  • 2 cucharadas de ron o jugo de alguna fruta
  • ½ taza de nueces (o cualquier otra fruta seca)
  • 3 tazas (600 gramos) de harina blanca (se puede reemplazar por harina integral)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 cucharadita de sal

Elaboración paso a paso

1. Precalentar el horno a fuego medio (170 ºC).

