Muffins irresistibles: disfrutá con esta receta sabrosa

Cómo hacer muffins de yogur y chips de chocolate
Muffins de yogur y chips de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 vaso de yogur de vainilla
- 3 vasos de harina leudante
- ½ vaso de aceite neutro
- 3 huevos
- 1 vaso de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 1 taza de chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Colocar los huevos, la vainilla, la ralladura y el azúcar en un bol, y batir hasta obtener una mezcla esponjosa.
- Añadir el yogur, el aceite y mezclar.
- Incorporar de a poco la harina, integrando hasta mezclar bien.
- Por último, añadir los chips de chocolate y mezclar.
- Colocar en un molde lubricado, o en varios moldecitos de muffins, cargándolos hasta las ¾ partes del molde.
- Llevar a horno moderado durante 35 minutos aproximadamente, hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.