Muffins irresistibles: disfrutá con esta receta sabrosa

Prepara está sabrosa receta de muffins de yogur y chips de chocolate, un desayuno o merienda que encanta a chicos y grandes y es muy fácil de preparar. ¡Manos a la obra!

Por ABC Color
12 de enero de 2022 - 09:15
Muffins de yogur y chips de chocolate.
Muffins de yogur y chips de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer muffins de yogur y chips de chocolate

Muffins de yogur y chips de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 vaso de yogur de vainilla
  • 3 vasos de harina leudante
  • ½ vaso de aceite neutro
  • 3 huevos
  • 1 vaso de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 1 taza de chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Colocar los huevos, la vainilla, la ralladura y el azúcar en un bol, y batir hasta obtener una mezcla esponjosa.
  2. Añadir el yogur, el aceite y mezclar.
  3. Incorporar de a poco la harina, integrando hasta mezclar bien.
  4. Por último, añadir los chips de chocolate y mezclar.
  5. Colocar en un molde lubricado, o en varios moldecitos de muffins, cargándolos hasta las ¾ partes del molde.
  6. Llevar a horno moderado durante 35 minutos aproximadamente, hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

