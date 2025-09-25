Gastronomía

Baklava: el postre de Medio Oriente que conquistarás con esta receta fácil y deliciosa

Conocé el arte del baklava, un postre emblemático de Medio Oriente que combina capas crujientes de masa filo y deliciosos frutos secos. Con su sirope dulce y perfumado, es la joya culinaria que todo amante de la gastronomía debe probar.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 06:00
Baklava.
Baklava.Shutterstock

Cómo hacer Baklava

Lea más: Aprendé a preparar un delicioso postre Rogel en simples pasos

Baklava

  • Plato: Postre
  • Receta: de Medio Oriente
  • Para: una bandeja de 30×20 centímetros (12–16 porciones)

Ingredientes

  • 300 gramos de masa filo
  • 200 gramos de manteca clarificada (o 180 gramos de ghee + 20 gramos de manteca para sabor)
  • 350 gramos de frutos secos (pistacho, nuez o mezcla), tostados y picados grueso
  • 60 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de canela molida (opcional)
  • Pizca de sal

Para el sirope

  • 250 gramos de azúcar
  • 180 mililitros de agua
  • 80 gramos de miel (o 1 cucharada de agua de azahar/rosas en lugar de miel, al final)
  • Tira de cáscara de limón o naranja

Elaboración paso a paso

  1. Para el sirope llevar a ebullición agua, azúcar y cítrico. Cocer 8–10 minutos hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego, añadir miel (o, cuando enfríe, el agua de azahar/rosas). Enfriar por completo.
  2. Engrasar la bandeja con manteca clarificada. Mantener la masa filo cubierta con un paño ligeramente húmedo para que no se seque.
  3. Mezclar el relleno: frutos secos picados, azúcar, canela y sal.
  4. Colocar una hoja de masa filo, pincelar con manteca; repetir 6–8 hojas para la base. Distribuir un tercio del relleno. Continuar con 4 hojas enmantecadas, otro tercio de relleno; repetir. Terminar con 6–8 hojas, siempre pintando cada una.
  5. Con cuchillo afilado, marcar rombos o rectángulos hasta el fondo. Esto permite que el sirope penetre de forma uniforme.
  6. Hornear a 170–175 °C, por 35–45 minutos, hasta obtener un dorado profundo y crujiente. Si la superficie se dora muy rápido, cubrir con papel aluminio los últimos minutos.
  7. Apenas salga del horno, verter el sirope frío en forma de hilo por toda la superficie. Debe chisporrotear. Dejar reposar 1 hora a temperatura ambiente para que asiente. Decorar con pistacho molido.

Lea más: ¿Cómo disfrutar del té ginseng? Desde la preparación hasta maridajes

Enlace copiado