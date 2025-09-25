Baklava: el postre de Medio Oriente que conquistarás con esta receta fácil y deliciosa

Cómo hacer Baklava
Baklava
- Plato: Postre
- Receta: de Medio Oriente
- Para: una bandeja de 30×20 centímetros (12–16 porciones)
Ingredientes
- 300 gramos de masa filo
- 200 gramos de manteca clarificada (o 180 gramos de ghee + 20 gramos de manteca para sabor)
- 350 gramos de frutos secos (pistacho, nuez o mezcla), tostados y picados grueso
- 60 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de canela molida (opcional)
- Pizca de sal
Para el sirope
- 250 gramos de azúcar
- 180 mililitros de agua
- 80 gramos de miel (o 1 cucharada de agua de azahar/rosas en lugar de miel, al final)
- Tira de cáscara de limón o naranja
Elaboración paso a paso
- Para el sirope llevar a ebullición agua, azúcar y cítrico. Cocer 8–10 minutos hasta que espese ligeramente. Retirar del fuego, añadir miel (o, cuando enfríe, el agua de azahar/rosas). Enfriar por completo.
- Engrasar la bandeja con manteca clarificada. Mantener la masa filo cubierta con un paño ligeramente húmedo para que no se seque.
- Mezclar el relleno: frutos secos picados, azúcar, canela y sal.
- Colocar una hoja de masa filo, pincelar con manteca; repetir 6–8 hojas para la base. Distribuir un tercio del relleno. Continuar con 4 hojas enmantecadas, otro tercio de relleno; repetir. Terminar con 6–8 hojas, siempre pintando cada una.
- Con cuchillo afilado, marcar rombos o rectángulos hasta el fondo. Esto permite que el sirope penetre de forma uniforme.
- Hornear a 170–175 °C, por 35–45 minutos, hasta obtener un dorado profundo y crujiente. Si la superficie se dora muy rápido, cubrir con papel aluminio los últimos minutos.
- Apenas salga del horno, verter el sirope frío en forma de hilo por toda la superficie. Debe chisporrotear. Dejar reposar 1 hora a temperatura ambiente para que asiente. Decorar con pistacho molido.