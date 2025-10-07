Gastronomía

Un viaje dulce con el pavê Banoffee: receta y secretos para preparar este clásico

Seguí esta receta de pavê Banoffee, un deleite que fusiona caramelos, bananas y crema, se convierte en el postre ideal para cualquier ocasión. Con 420 kcal por porción, la receta de Cynthia Barrios promete enamorar a los paladares más exigentes.

Por ABC Color
25 de mayo de 2022 - 16:38
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pavê Banoffee.
Pavê Banoffee.Oleksandr Sytnyk

Cómo hacer pavê Banoffee

Lea más: Deliciosos brownies de cacao y dulce de leche: receta fácil para ocho personas

Este postre es el preferido de los más golosos y aporta 420 kcal por porción.

Pavê Banoffee

  • Para: para 6 porciones

Ingredientes

  • 50 gramos de manteca sin sal
  • 50 gramos de azúcar
  • 400 gramos de leche condensada
  • 3 bananas maduras
  • 350 gramos de crema de leche bien fría
  • 80 gramos de azúcar impalpable
  • 2 paquetes de galletitas
  • 150 gramos de chocolate semiamargo o gotas de chocolate
  • 200 gramos de dulce de leche
  • 150 gramos de leche

Elaboración paso a paso

  1. Derretir la manteca y el azúcar en una sartén a fuego medio; realizar un caramelo. Añadir la leche condensada y dejar hervir; reducir el fuego y cocinar de 2 a 3 minutos, revolviendo constantemente. La mezcla se hará más espesa y tomará un color caramelo claro.
  2. Batir crema de leche bien fría con azúcar impalpable hasta alcanzar el punto chantillí. Reservar.
  3. En el fondo de un recipiente tipo pírex colocar una capa de dulce de leche. Sobre esta, las galletitas humedecidas con leche, luego la crema de caramelo y leche condensada; sobre esta, una capa generosa de bananas en rodajas (previamente pasadas por jugo de limón para evitar que se oxiden) y copones de dulce de leche colocados en algunos lugares entre las bananas.
  4. Terminar con crema chantillí y chocolate semiamargo rallado.
  5. Enfriar muy bien antes de servir.
Enlace copiado