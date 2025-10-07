Un viaje dulce con el pavê Banoffee: receta y secretos para preparar este clásico

Cómo hacer pavê Banoffee
Este postre es el preferido de los más golosos y aporta 420 kcal por porción.
Pavê Banoffee
- Para: para 6 porciones
Ingredientes
- 50 gramos de manteca sin sal
- 50 gramos de azúcar
- 400 gramos de leche condensada
- 3 bananas maduras
- 350 gramos de crema de leche bien fría
- 80 gramos de azúcar impalpable
- 2 paquetes de galletitas
- 150 gramos de chocolate semiamargo o gotas de chocolate
- 200 gramos de dulce de leche
- 150 gramos de leche
Elaboración paso a paso
- Derretir la manteca y el azúcar en una sartén a fuego medio; realizar un caramelo. Añadir la leche condensada y dejar hervir; reducir el fuego y cocinar de 2 a 3 minutos, revolviendo constantemente. La mezcla se hará más espesa y tomará un color caramelo claro.
- Batir crema de leche bien fría con azúcar impalpable hasta alcanzar el punto chantillí. Reservar.
- En el fondo de un recipiente tipo pírex colocar una capa de dulce de leche. Sobre esta, las galletitas humedecidas con leche, luego la crema de caramelo y leche condensada; sobre esta, una capa generosa de bananas en rodajas (previamente pasadas por jugo de limón para evitar que se oxiden) y copones de dulce de leche colocados en algunos lugares entre las bananas.
- Terminar con crema chantillí y chocolate semiamargo rallado.
- Enfriar muy bien antes de servir.