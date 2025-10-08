Gastronomía

¡Dulce tentación! Aprendé a preparar una deliciosa tarta de manzana tipo cheesecake

La fusión del cheesecake con el irresistible sabor de la manzana está aquí para revolucionar tus postres. Descubrí los secretos de esta deliciosa tarta de manzana tipo cheesecake, ideal para impresionar en cualquier ocasión. ¡Sabor y textura inigualables!

Por ABC Color
21 de octubre de 2021 - 09:05
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Tarta de manzana tipo cheesecake.
Tarta de manzana tipo cheesecake.Archivo, ABC Color

Cómo hacer una tarta de manzana tipo cheesecake

Lea más: ¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar

Tarta de manzana tipo cheesecake

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para la base:

  • 200 gramos de harina
  • 50 gramos de azúcar
  • 1 yema de huevo (reservar la clara)
  • 100 gramos de manteca blanda

Para el relleno:

  • 500 gramos de queso crema
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos grandes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cubierta:

  • 1 manzana grande (o 2 chicas)
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Para hacer la base, combinar todos los ingredientes en un bol y mezclar con un tenedor o con los dedos hasta que estén bien mezclados; se verán como migas suaves.
  2. Colocar esta base en un molde previamente enmantecado presionando bien.
  3. Para hacer el relleno, batir el queso crema y el azúcar hasta que quede suave y sin grumos; añadir los huevos, uno a la vez. Luego, agregar la clara de huevo que tenía reservada y la vainilla. Verter en el molde.
  4. Precalentar el horno a 180º C.
  5. Cortar la manzana en rodajas finas y mezclar con el azúcar y la canela.
  6. Cubrir decorativamente la parte superior de la tarta de queso.
  7. Hornear durante 12 minutos, luego reducir el calor a 140º C y hornear durante otros 30 a 35 minutos, hasta que se infle y se dore. Quedará un poco blanda, pero será firme cuando se enfríe.
  8. Dejar enfriar y luego llevar a la heladera por unas horas o durante la noche.
  9. Servir espolvoreada con la canela molida.
Enlace copiado