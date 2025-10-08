¡Dulce tentación! Aprendé a preparar una deliciosa tarta de manzana tipo cheesecake

Cómo hacer una tarta de manzana tipo cheesecake
Tarta de manzana tipo cheesecake
- Plato: Postre
Ingredientes
Para la base:
- 200 gramos de harina
- 50 gramos de azúcar
- 1 yema de huevo (reservar la clara)
- 100 gramos de manteca blanda
Para el relleno:
- 500 gramos de queso crema
- 100 gramos de azúcar
- 2 huevos grandes
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la cubierta:
- 1 manzana grande (o 2 chicas)
- 100 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de canela molida
Elaboración paso a paso
- Para hacer la base, combinar todos los ingredientes en un bol y mezclar con un tenedor o con los dedos hasta que estén bien mezclados; se verán como migas suaves.
- Colocar esta base en un molde previamente enmantecado presionando bien.
- Para hacer el relleno, batir el queso crema y el azúcar hasta que quede suave y sin grumos; añadir los huevos, uno a la vez. Luego, agregar la clara de huevo que tenía reservada y la vainilla. Verter en el molde.
- Precalentar el horno a 180º C.
- Cortar la manzana en rodajas finas y mezclar con el azúcar y la canela.
- Cubrir decorativamente la parte superior de la tarta de queso.
- Hornear durante 12 minutos, luego reducir el calor a 140º C y hornear durante otros 30 a 35 minutos, hasta que se infle y se dore. Quedará un poco blanda, pero será firme cuando se enfríe.
- Dejar enfriar y luego llevar a la heladera por unas horas o durante la noche.
- Servir espolvoreada con la canela molida.