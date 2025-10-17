Aprendé a hacer un cóctel Spritz al vermut

Cómo hacer un Spritz al vermut
Spritz al vermut
- Plato: Trago
Ingredientes
- 3 partes de espumoso seco o Prosecco frío
- 2 partes de vermut (bianco para un perfil floral y cítrico; rojo para notas especiadas y amargas)
- 1 parte de soda o agua con gas bien fría
- Hielo en abundancia
- 1 rodaja de naranja como guarnición sellan el gesto clásico
- Para un perfil más herbal, sumá piel de limón; para mayor amargor, una aceituna verde grande funciona como contraste salino
Elaboración paso a paso
- Llenar una copa de vino o copa balloon con hielo hasta el borde.
- Añadir el vermut, luego el espumoso y, por último, la soda. No agitar: mezclar suave con cuchara para no perder gas.
- Decorar y servir de inmediato.