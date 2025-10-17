Gastronomía

Aprendé a hacer un cóctel Spritz al vermut

El Spritz al vermut, una celebración de sabores y tradición, emerge como una opción refrescante en el mundo de la coctelería. Con ingredientes sencillos pero sofisticados, este trago revela la complejidad del arte de mezclar, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 13:00
Spritz al vermut
Spritz al vermut.Shutterstock

Cómo hacer un Spritz al vermut

Lea más: Paso a paso: el arte de hacer un cóctel Sazerac en casa

Spritz al vermut

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 3 partes de espumoso seco o Prosecco frío
  • 2 partes de vermut (bianco para un perfil floral y cítrico; rojo para notas especiadas y amargas)
  • 1 parte de soda o agua con gas bien fría
  • Hielo en abundancia
  • 1 rodaja de naranja como guarnición sellan el gesto clásico
  • Para un perfil más herbal, sumá piel de limón; para mayor amargor, una aceituna verde grande funciona como contraste salino

Elaboración paso a paso

  1. Llenar una copa de vino o copa balloon con hielo hasta el borde.
  2. Añadir el vermut, luego el espumoso y, por último, la soda. No agitar: mezclar suave con cuchara para no perder gas.
  3. Decorar y servir de inmediato.

Lea más: Aprendé a preparar el cóctel mburukuja colada, un trago frutal de fin de semana