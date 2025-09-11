Paso a paso: el arte de hacer un cóctel Sazerac en casa

Cómo hacer cóctel Sazerac
Es uno de los cócteles más antiguos de los Estados Unidos. El 23 de junio de 2008, el Parlamento lo proclamó cóctel oficial de la ciudad de Nueva Orleans. Toma el nombre del coñac Sazerac de Forge et Fils, elaborado en Limoges, Francia, que en aquellos años era uno de los más importados en Nueva Orleans, Luisiana. Más tarde se sustituiría el coñac Sazerac por whisky de centeno (rye whisky).
Cóctel Sazerac
- Receta: norteamericana
Ingredientes
- Hielo
- 2 chorritos de bitter Peychaud (amargo de angostura)
- 1 chorrito de soda
- 5 centilitros de whisky de centeno (rye whisky)
- 1 centilitro de Herbsaint (Pernod, Ricard, Pastis o Absenta)
Elaboración paso a paso
- Preparar un vaso old fashioned (corto y ancho) con hielo picado para que se enfríe y reservar. En un segundo vaso poner un terrón de azúcar, y añadir 2 chorritos de bitter Peychaud (amargo de angostura) y uno de soda; mezclar hasta que el azúcar se disuelva.
- Añadir 5 centilitros de whisky de centeno (rye whisky) y remover, agregar dos o tres cubitos de hielo al vaso y volver a remover.
- Vaciar el hielo picado del primer vaso y agregar 1 centilitro de Herbsaint (Pernod, Ricard, Pastis o Absenta). Remover para que se impregne bien todo el interior del vaso y luego desechar el Herbsaint restante.
- Después colar el contenido del vaso con la mezcla en el vaso impregnado con Herbsaint (hay que colarlo porque el Sazerac se sirve sin hielo).
- Finalizar adornando con una cáscara de limón estrujándola un poquito para que suelte todo su aroma.