Receta: ¡deleitate con un delicioso Devil’s Food Cake paso a paso!

Cómo hacer una Devil’s Food Cake
Devil’s Food Cake
- Plato: Postre
Ingredientes
- 240 gramos de harina de trigo todo uso
- 65–75 gramos de cacao en polvo natural, sin azúcar
- 400 gramos de azúcar granulada
- 1 1/2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal fina
- 115 gramos de manteca sin sal, a temperatura ambiente
- 120 mililitros de aceite vegetal neutro
- 2 huevos grandes + 1 yema, a temperatura ambiente
- 240 mililitros de suero de leche a temperatura ambiente
- 240 mililitros de café recién hecho, muy caliente (o agua), no hirviente
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
Cobertura de chocolate y crema agria:
- 200 gramos de chocolate amargo (60–70% cacao), picado
- 115 gramos de manteca sin sal
- 200 gramos de crema agria (sour cream) a temperatura ambiente
- 240 gramos de azúcar glas (impalpable), tamizada
- 1/2 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 175 °C. Engrasar y forrar con papel pergamino dos moldes de 23 centímetros. Reservar.
- En un bol, mezclar harina, bicarbonato, polvo de hornear y sal. Tamizar el cacao en un recipiente resistente al calor.
- Verter el café muy caliente sobre el cacao, añadir la vainilla y batir hasta obtener una pasta brillante y sin grumos. Este “florecimiento” intensifica el sabor del chocolate.
- En una batidora, acremar la manteca con el azúcar durante 3–4 minutos, hasta que esté pálida y esponjosa. Incorporar el aceite. Agregar los huevos y la yema, uno a uno, batiendo y raspando los bordes del bol.
- Con la batidora a baja velocidad, alternar los ingredientes secos con el suero de leche en tres adiciones, comenzando y terminando con los secos. Mezclar solo hasta integrar. Incorporar la mezcla caliente de cacao en un hilo fino, batiendo a mínima velocidad. La masa quedará fluida; es normal.
- Repartir la masa en partes iguales entre los moldes, nivelar y hornear de 25 a 30 minutos, hasta que un palillo insertado salga con pocas migas húmedas. Enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar por completo sobre una rejilla.
- Para la cobertura derretir la manteca con el chocolate a baño maría o en intervalos cortos en microondas. Mezclar hasta que esté homogéneo y dejar templar de 5 a 7 minutos. Incorporar la crema agria, la vainilla y la sal. Añadir el azúcar glas en dos tandas, batiendo con espátula o batidor de mano hasta lograr una crema lisa, brillante y untable. Si la mezcla queda muy firme, agregar 1–2 cucharaditas de leche; si está muy blanda, un poco más de azúcar glas.
- Para el montaje colocar una capa de bizcocho sobre la base y cubrir con una porción de la cobertura. Añadir la segunda capa y terminar de cubrir la superficie y los laterales con trazos amplios. Para un acabado más definido, refrigerar 20 minutos y aplicar una segunda capa.