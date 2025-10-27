Cómo preparar una deliciosa tarta de brócoli, palmitos y queso en casa

Cómo hacer una tarta de brócoli, palmitos y queso
Tarta de brócoli, palmitos y queso
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
Masa:
- 400 gramos de harina leudante
- 40 gramos de margarina
- 2 claras de huevo
- 200 centímetros cúbicos de agua fría
- 1 pizca de sal
- Rocío vegetal
Relleno
- 150 gramos de queso Paraguay fresco
- 300 gramos de brócoli
- 1 lata chica de palmitos
- 150 gramos de queso ricota
- 2 claras de huevo
- 125 centímetros cúbicos de leche descremada
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- En un bol, mezclar la harina con la sal y la margarina blanda. Incorporar el agua y las claras y unir la masa sin trabajar demasiado. Llevar a la heladera por 15 minutos.
- Luego estirarla con ayuda de un palote y forrar un molde previamente humedecido con rocío vegetal. Reservar la masa restante, manteniéndola en la heladera. Precocinar la masa en horno a 180 ºC por unos minutos hasta que se seque, pero que no se dore.
- Separar las flores de brócoli y pasarlas por agua, hirviendo unos dos minutos. Luego saltearlas con rocío vegetal y reservar.
- En un bol mezclar las claras con la leche, los quesos desmenuzados y condimentar a gusto. Incorporar los palmitos cortados en rodajas y las flores de brócoli picadas un poco si son muy grandes. Verter sobre la masa precocida.
- Estirar la masa restante y cortarla en tiras. Colocar por encima del relleno, formando un enrejado como pasta frola.
- Llevar al horno a 180 ºC por 35 minutos o hasta que se note dorada.