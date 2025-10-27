Gastronomía

Cómo preparar una deliciosa tarta de brócoli, palmitos y queso en casa

La tarta de brócoli, palmitos y queso, un deleite gastronómico que combina nutrientes y sabores, conquista paladares en cada mesa. Con ingredientes accesibles y un sencillo proceso, sorprende en ocasiones especiales o como una opción saludable.

Por ABC Color
12 de enero de 2024 - 09:00
Tarta de brócoli, palmitos y queso.
Tarta de brócoli, palmitos y queso.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de brócoli, palmitos y queso

Tarta de brócoli, palmitos y queso

  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

Masa:

  • 400 gramos de harina leudante
  • 40 gramos de margarina
  • 2 claras de huevo
  • 200 centímetros cúbicos de agua fría
  • 1 pizca de sal
  • Rocío vegetal

Relleno

  • 150 gramos de queso Paraguay fresco
  • 300 gramos de brócoli
  • 1 lata chica de palmitos
  • 150 gramos de queso ricota
  • 2 claras de huevo
  • 125 centímetros cúbicos de leche descremada
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, mezclar la harina con la sal y la margarina blanda. Incorporar el agua y las claras y unir la masa sin trabajar demasiado. Llevar a la heladera por 15 minutos.
  2. Luego estirarla con ayuda de un palote y forrar un molde previamente humedecido con rocío vegetal. Reservar la masa restante, manteniéndola en la heladera. Precocinar la masa en horno a 180 ºC por unos minutos hasta que se seque, pero que no se dore.
  3. Separar las flores de brócoli y pasarlas por agua, hirviendo unos dos minutos. Luego saltearlas con rocío vegetal y reservar.
  4. En un bol mezclar las claras con la leche, los quesos desmenuzados y condimentar a gusto. Incorporar los palmitos cortados en rodajas y las flores de brócoli picadas un poco si son muy grandes. Verter sobre la masa precocida.
  5. Estirar la masa restante y cortarla en tiras. Colocar por encima del relleno, formando un enrejado como pasta frola.
  6. Llevar al horno a 180 ºC por 35 minutos o hasta que se note dorada.