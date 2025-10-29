Gastronomía

Huevos del diablo: la entrada espeluznante que asustará en tu fiesta de Halloween

¡Celebrá Halloween con un toque espeluznante! Los huevos del diablo con arañas de aceituna son la entrada perfecta para impresionar a tus invitados, fusionando creatividad y sabor en un plato impresionante que encantará en cualquier fiesta de temporada.

Por ABC Color
29 de octubre de 2025 - 13:42
Huevos del diablo para la fiesta de Halloween.
Huevos del diablo para la fiesta de Halloween.Shutterstock

Cómo hacer huevos del diablo versión Halloween

Lea más: Frito, duro, poché: cuál es la mejor forma de cocinar huevos

Huevos del diablo con arañas de aceituna

  • Plato: Entrada
  • Para: para 12 unidades

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 2 cucharadas de mayonesa o yogur natural
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto
  • 12 aceitunas negras sin carozo
  • Opcional: pimentón ahumado, jugo de limón, salsa picante o queso crema

Elaboración paso a paso

  1. Hervir los huevos entre 9 y 11 minutos. Enfriar en agua con hielo y pelar.
  2. Preparar el relleno: cortar los huevos a lo largo y retirar las yemas. Triturar las yemas con mayonesa, mostaza, sal y pimienta. Añadir pimentón, limón o salsa picante si se desea un sabor más intenso.
  3. Colocar la mezcla en una manga o usar una cuchara pequeña para rellenar las mitades de clara.
  4. Para formar las arañas cortar una aceituna negra por la mitad: una parte será el cuerpo; con otra aceituna, cortar tiras finas para las patas (cuatro por lado). Colocar la media aceituna sobre el centro del relleno y distribuir las patas a los costados con pinzas o con la punta de un cuchillo.
  5. Espolvorear con pimentón dulce o paprika para realzar el color.

Lea más: En el Día Mundial del Huevo aprendé a hacer huevos benedictinos