Huevos del diablo: la entrada espeluznante que asustará en tu fiesta de Halloween

Cómo hacer huevos del diablo versión Halloween
Huevos del diablo con arañas de aceituna
- Plato: Entrada
- Para: para 12 unidades
Ingredientes
- 6 huevos
- 2 cucharadas de mayonesa o yogur natural
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
- 12 aceitunas negras sin carozo
- Opcional: pimentón ahumado, jugo de limón, salsa picante o queso crema
Elaboración paso a paso
- Hervir los huevos entre 9 y 11 minutos. Enfriar en agua con hielo y pelar.
- Preparar el relleno: cortar los huevos a lo largo y retirar las yemas. Triturar las yemas con mayonesa, mostaza, sal y pimienta. Añadir pimentón, limón o salsa picante si se desea un sabor más intenso.
- Colocar la mezcla en una manga o usar una cuchara pequeña para rellenar las mitades de clara.
- Para formar las arañas cortar una aceituna negra por la mitad: una parte será el cuerpo; con otra aceituna, cortar tiras finas para las patas (cuatro por lado). Colocar la media aceituna sobre el centro del relleno y distribuir las patas a los costados con pinzas o con la punta de un cuchillo.
- Espolvorear con pimentón dulce o paprika para realzar el color.