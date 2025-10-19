Gastronomía

Tres desayunos top: las recetas que te faltaban

Los fines de semana son ideales para hacer un buen brunch o un desayuno especial con la familia. Te pasamos tres recetas imperdibles.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 05:54

Cómo hacer una tostada de ricota, miel y cítricos

Lea más: Guía paso a paso: cookies de naranja y chocolate para consentir tu paladar

Tostada de ricota, miel y cítricos

  • Para: para 2 tostadas

Ingredientes

  • 2 rebanadas gruesas de pan de masa madre
  • 120 gramos de ricota entera
  • 1 pizca de sal fina
  • Ralladura de 1/2 limón o naranja
  • 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen
  • 1 naranja (o 2 mandarinas)
  • 2 cucharaditas de miel fluida
  • 1 puñado de pistachos pelados (unos 20 gramos)
  • Unas hojas de menta fresca

Elaboración paso a paso

  1. Tostar el pan hasta dorar los bordes y dejar la miga elástica.
  2. Batir la ricota con la sal, la ralladura y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla cremosa.
  3. Pelar la naranja (o mandarinas) y sacar los gajos limpios de piel.
  4. Untar la ricota sobre el pan tibio.
  5. Distribuir los gajos de cítricos por encima.
  6. Añadir un hilo de miel sobre la tostada.
  7. Picar los pistachos y espolvorear por encima.
  8. Decorar con hojas de menta antes de servir.

Cómo hacer una shakshuka verde

Shakshuka verde

  • Para: para 2 personas

Ingredientes

  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 puñados grandes de espinacas frescas (aproximadamente 80 gramos)
  • 1/2 zucchini (unos 80 gramos)
  • 1 puñado de hierbas frescas mixtas: perejil, cilantro y albahaca (aproximadamente  15 gramos)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 pizca de comino molido
  • 60 mililitros (1/4 taza) de caldo de verduras o agua
  • 2-3 huevos
  • 40 gramos de queso feta
  • Unas gotas de zumo de limón
  • Pan plano o tortilla de trigo para acompañar

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y el ajo finamente.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén traslúcidos.
  4. Añadir las espinacas, el zucchini rallado y las hierbas picadas.
  5. Saltear hasta que las verduras reduzcan su volumen.
  6. Sazonar con sal, pimienta y la pizca de comino.
  7. Añadir el caldo o agua y remover.
  8. Hacer 2-3 huecos en la mezcla con una cuchara.
  9. Romper un huevo en cada hueco.
  10. Tapar y cocinar hasta que la clara cuaje y la yema siga cremosa (3-5 minutos).
  11. Desmenuzar el queso feta por encima y añadir gotas de limón.
  12. Servir en la sartén con pan plano o tortilla caliente.

Cómo hacer una avena “overnight” estilo tiramisú

Lea más: Aprendé a preparar un delicioso postre Rogel en simples pasos

Avena “overnight” estilo tiramisú

  • Para: 1 frasco grande o 2 pequeños

Ingredientes

  • 3/4 taza (70 gramos) de copos de avena
  • 1/2 taza (120 mililitros) de leche (animal o vegetal)
  • 2 cucharadas de yogur natural
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de café espresso enfriado
  • 1-2 cucharaditas de miel (al gusto)
  • 40 gramos de queso crema o mascarpone
  • 1 cucharadita de yogur natural extra
  • 1 cucharadita de miel extra
  • Cacao puro sin azúcar para espolvorear
  • Virutas de chocolate negro (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la avena, la leche, las 2 cucharadas de yogur, la vainilla, el café y la miel en un frasco. Agitar o remover.
  2. En un bol aparte, batir el queso crema o mascarpone con la cucharadita extra de yogur y miel hasta obtener una crema suave.
  3. Formar capas alternando la mezcla de avena y la crema en el frasco.
  4. Cubrir y llevar al refrigerador al menos 4 horas, mejor toda la noche.
  5. Antes de servir, espolvorear la superficie con cacao puro y virutas de chocolate.
  6. Disfrutar frío.