Tres desayunos top: las recetas que te faltaban

Cómo hacer una tostada de ricota, miel y cítricos
- Para: para 2 tostadas
Ingredientes
- 2 rebanadas gruesas de pan de masa madre
- 120 gramos de ricota entera
- 1 pizca de sal fina
- Ralladura de 1/2 limón o naranja
- 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen
- 1 naranja (o 2 mandarinas)
- 2 cucharaditas de miel fluida
- 1 puñado de pistachos pelados (unos 20 gramos)
- Unas hojas de menta fresca
Elaboración paso a paso
- Tostar el pan hasta dorar los bordes y dejar la miga elástica.
- Batir la ricota con la sal, la ralladura y el aceite de oliva hasta obtener una mezcla cremosa.
- Pelar la naranja (o mandarinas) y sacar los gajos limpios de piel.
- Untar la ricota sobre el pan tibio.
- Distribuir los gajos de cítricos por encima.
- Añadir un hilo de miel sobre la tostada.
- Picar los pistachos y espolvorear por encima.
- Decorar con hojas de menta antes de servir.