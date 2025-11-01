Gastronomía

¡Sorprendete! Deliciosos canelones de choclo y pollo para un plato principal irresistible

La combinación de choclo y pollo se transforma en un delicioso plato principal: canelones rellenos que prometen sorprender a todos en la mesa. Con ingredientes simples y una preparación al alcance de cualquiera, este manjar es ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
12 de julio de 2023 - 09:40
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Canelones de pollo y choclo.
Canelones de pollo y choclo.Shutterstock

Cómo hacer canelones de choclo y pollo

Canelones de choclo y pollo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 lata de choclo en granos
  • 200 gramos de carne de pollo cocida
  • 100 gramos de salsa blanca espesa
  • Rocío vegetal
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • 50 gramos de queso rallado



Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la carne de pollo con el choclo y unirlos con un poco de salsa blanca. Condimentar.
  2. Rellenar los crepes con un poco de esta mezcla y cerrarlos.
  3. Humedecer con rocío vegetal una fuente tipo pírex para horno y colocar allí los crepes a medida que los vamos rellenando.
  4. Cubrir con la salsa blanca restante y espolvorear con queso rallado.
  5. Llevar al horno precalentado a 180 °C hasta gratinar.

 