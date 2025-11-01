¡Sorprendete! Deliciosos canelones de choclo y pollo para un plato principal irresistible

Cómo hacer canelones de choclo y pollo
Canelones de choclo y pollo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 lata de choclo en granos
- 200 gramos de carne de pollo cocida
- 100 gramos de salsa blanca espesa
- Rocío vegetal
- Sal, pimienta y nuez moscada
- 50 gramos de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Mezclar la carne de pollo con el choclo y unirlos con un poco de salsa blanca. Condimentar.
- Rellenar los crepes con un poco de esta mezcla y cerrarlos.
- Humedecer con rocío vegetal una fuente tipo pírex para horno y colocar allí los crepes a medida que los vamos rellenando.
- Cubrir con la salsa blanca restante y espolvorear con queso rallado.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C hasta gratinar.