Reinventando el clafoutis: la fusión caprese que tenés que probar

Cómo hacer clafoutis caprese
Clafoutis caprese
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 gramos de harina 0000
- 50 gramos de almidón de maíz
- 250 centímetros cúbicos de leche
- 250 gramos de crema de leche
- 60 gramos de queso rallado
- 150 gramos de queso mozzarella
- 300 gramos de tomatitos cherry
- 1 atado de albahaca fresca
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Saltear los tomates en un poquito de aceite caliente con 1 pizca de sal. Agregar las hojas de albahaca. Reservar.
- En un bol, batir los huevos, salpimentar y agregar los quesos.
- Mezclar la harina y la fécula con la crema y la leche, disolver bien e integrar a la primera preparación con un batidor manual.
- Engrasar una tartera de 24 centímetros de diámetro y distribuir en el fondo los tomates cherry y las albahacas salteadas. Volcar por encima la mezcla.
- Hornear a 190 °C por 35 a 40 minutos, hasta que cuaje y se dore. Servir tibio.