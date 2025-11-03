Gastronomía

Reinventando el clafoutis: la fusión caprese que tenés que probar

El clafoutis caprese, una fusión entre la tradición francesa y los sabores italianos, ofrece una experiencia culinaria única. Con ingredientes frescos como albahaca, mozzarella y tomates cherry, esta receta transforma un simple plato en una delicia sofisticada y reconfortante.

Por ABC Color
03 de noviembre de 2025 - 11:00
Clafoutis.
Clafoutis.Shutterstock

Cómo hacer clafoutis caprese

Lea más: Crepes deliciosos y fáciles: ¡la receta que no te podés perder!

Clafoutis caprese

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de almidón de maíz
  • 250 centímetros cúbicos de leche
  • 250 gramos de crema de leche
  • 60 gramos de queso rallado
  • 150 gramos de queso mozzarella
  • 300 gramos de tomatitos cherry
  • 1 atado de albahaca fresca
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Saltear los tomates en un poquito de aceite caliente con 1 pizca de sal. Agregar las hojas de albahaca. Reservar. 
  2. En un bol, batir los huevos, salpimentar y agregar los quesos. 
  3. Mezclar la harina y la fécula con la crema y la leche, disolver bien e integrar a la primera preparación con un batidor manual. 
  4. Engrasar una tartera de 24 centímetros de diámetro y distribuir en el fondo los tomates cherry y las albahacas salteadas. Volcar por encima la mezcla.
  5. Hornear a 190 °C por 35 a 40 minutos, hasta que cuaje y se dore. Servir tibio.

 