Gastronomía

Tarta de espinaca, verdeo y jamón: la receta infalible para deleitar a todos en casa

Seguí el paso a paso de esta receta de tarta de espinaca, el alimento que hizo fuerte al mítico Popeye y conquistó a varias generaciones.

Por ABC Color
26 de marzo de 2022 - 15:15
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Tarta de espinaca, jamón y queso.
Tarta de espinaca, y jamón.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de espinaca

Tarta de verdeo, espinaca y jamón

  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

Masa light:

  • 500 gramos de harina 0000
  • 10 gramos de sal fina
  • 100 gramos de margarina light
  • 250 centímetros cúbicos de agua fría

Relleno:

  • 120 gramos de jamón cocido
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • 4 cebollas de verdeo
  • 2 atados de espinacas blanqueadas y escurridas
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • 2 huevos
  • 2 yemas de huevo
  • 4 cucharadas de queso crema
  • 100 centímetros cúbicos de leche

Elaboración paso a paso

  1. Masa: colocar en el vaso de la procesadora la harina, la sal y la margarina light fría cortada en cubos. Procesar hasta obtener una especie de granulado. Agregar el agua de a poco y continuar trabajando hasta formar una masa tierna. Retirar y cubrir con film. Llevar al frío por 30 minutos.
  2. Estirar la masa sobre una superficie enharinada. Forrar un molde de 22 centímetros de diámetro. Dejar un excedente de masa hacia afuera. Llevar al frío por 40 minutos.
  3. Relleno: cortar el jamón cocido en cubos pequeños y dorarlos un poco en las 2 cucharadas de aceite neutro. Retirar del fuego, escurrir sobre papel absorbente y reservar.
  4. En el mismo aceite (agregar más de ser necesario), rehogar las cebollas cortadas en julianas por unos 5 minutos. Agregar las espinacas ya picadas y cocinar por 3 minutos más. Retirar del fuego y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Por otro lado, en un bol, mezclar los huevos, las yemas, el queso crema y la leche. Condimentar nuevamente con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar este ligue con las espinacas y el jamón.
  6. Rellenar la tartera y doblar el excedente de masa hacia adentro, apoyándolo sobre el relleno. Terminar de hornear a 170 ˚C hasta que el relleno esté firme y dorado. También queda bien en pequeños moldes de muffins.