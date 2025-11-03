Tarta de espinaca, verdeo y jamón: la receta infalible para deleitar a todos en casa

Cómo hacer una tarta de espinaca
Tarta de verdeo, espinaca y jamón
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
Masa light:
- 500 gramos de harina 0000
- 10 gramos de sal fina
- 100 gramos de margarina light
- 250 centímetros cúbicos de agua fría
Relleno:
- 120 gramos de jamón cocido
- 2 cucharadas de aceite neutro
- 4 cebollas de verdeo
- 2 atados de espinacas blanqueadas y escurridas
- Sal, pimienta y nuez moscada
- 2 huevos
- 2 yemas de huevo
- 4 cucharadas de queso crema
- 100 centímetros cúbicos de leche
Elaboración paso a paso
- Masa: colocar en el vaso de la procesadora la harina, la sal y la margarina light fría cortada en cubos. Procesar hasta obtener una especie de granulado. Agregar el agua de a poco y continuar trabajando hasta formar una masa tierna. Retirar y cubrir con film. Llevar al frío por 30 minutos.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada. Forrar un molde de 22 centímetros de diámetro. Dejar un excedente de masa hacia afuera. Llevar al frío por 40 minutos.
- Relleno: cortar el jamón cocido en cubos pequeños y dorarlos un poco en las 2 cucharadas de aceite neutro. Retirar del fuego, escurrir sobre papel absorbente y reservar.
- En el mismo aceite (agregar más de ser necesario), rehogar las cebollas cortadas en julianas por unos 5 minutos. Agregar las espinacas ya picadas y cocinar por 3 minutos más. Retirar del fuego y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Por otro lado, en un bol, mezclar los huevos, las yemas, el queso crema y la leche. Condimentar nuevamente con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar este ligue con las espinacas y el jamón.
- Rellenar la tartera y doblar el excedente de masa hacia adentro, apoyándolo sobre el relleno. Terminar de hornear a 170 ˚C hasta que el relleno esté firme y dorado. También queda bien en pequeños moldes de muffins.