El secreto del “umami” en casa: guía práctica para potenciar el quinto sabor

En una era marcada por recetas virales y condimentos exóticos, el sabor que más discretamente transforma cualquier plato es, paradójicamente, el menos ruidoso: el umami.

No pica, no endulza ni amarga; más bien redondea, alarga el gusto y deja una sensación de plenitud. Y aunque su nombre suene técnico, su magia está al alcance de cualquier cocina doméstica.

Lea más: Guía práctica: cómo macerar frutas para tragos caseros con sabor

Qué es realmente el umami

Identificado a principios del siglo XX por el químico japonés Kikunae Ikeda al estudiar el kombu (alga), el umami se asocia a compuestos naturales como el glutamato y a nucleótidos como el inosinato (común en carnes y pescados) y el guanilato (presente en setas).

Cuando se combinan —por ejemplo, setas con carne o tomate con queso curado— ocurre un efecto sinérgico: el sabor se intensifica más que la suma de sus partes. No es tendencia: es química.

Organismos como la FDA estadounidense y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria han evaluado durante décadas el glutamato monosódico (GMS o MSG) y lo consideran seguro en el consumo habitual. Más allá de polémicas pasadas, la evidencia científica respalda su uso moderado como una herramienta más en la despensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La despensa del umami: ingredientes que trabajan por vos

Tomate en todas sus formas: concentrado, asado, seco en aceite. La concentración de glutamato aumenta al deshidratar o cocinar lentamente.

Quesos curados y cortezas de parmesano : añaden profundidad a sopas y guisos; la corteza puede cocerse y retirarse.

Setas , especialmente shiitake deshidratada : ricas en guanilato; su agua de remojo es oro líquido.

Pescados y curados: anchoas, sardinas, bonito seco (katsuobushi), mojama. Una anchoa disuelta en aceite desaparece a la vista pero no en sabor.

Fermentados: miso, salsa de soja, tamari, gochujang , pasta de camarón, kimchi . La fermentación libera compuestos umami.

Salsas “puente”: Worcestershire , salsa de ostras, colatura di alici, fish sauce. Unas gotas bastan.

Caldos base: dashi con kombu y katsuobushi o versiones caseras con setas y algas.

Alternativas vegetales: levadura nutricional, tahini, aceitunas, algas nori tostadas.

Lea más: El dulce secreto: cómo la sal realza tus postres favoritos

Técnicas caseras que multiplican el sabor

Dorado controlado: el sellado y el horneado alto promueven reacciones de Maillard , aportando notas tostadas que refuerzan el umami.

Deshidratación suave : secar al horno a baja temperatura tomates o setas concentra compuestos.

Lento y largo: guisos y estofados hacen que colágenos y proteínas se descompongan y liberen sabor.

Fermentación rápida de cocina: encurtidos lactofermentados o mantequilla “lavada” con anchoa son atajos de carácter.

Capas, no golpes: añadir varias fuentes pequeñas de umami a lo largo de la cocción —un sofrito con miso, un chorrito de salsa de soja al desglasar, una corteza de queso en el caldo— crea profundidad sin saturar.

Cómo usarlo entre semana sin volver la cocina un laboratorio

Pasta roja con truco: empezá el sofrito con una anchoa y un diente de ajo; añadí concentrado de tomate y desglasá con un poco de salsa de soja. Terminá con parmesano.

Sopa “limpia la heladera”: rehogá cebolla y setas, cubrí con agua caliente y el agua de remojo de las setas, incorporá miso fuera del fuego y unos cubos de tofu o pollo deshilachado.

Verduras asadas con carácter: coliflor o zanahorias al horno con aceite, miso diluido y unas gotas de Worcestershire. Acabá con semillas tostadas.

Arroz salteado de rescate: incorporá restos de verduras, un huevo, un chorrito de fish sauce y una pizca de levadura nutricional.

Ensalada que no se queda corta: vinagreta con tahini, salsa de soja y jugo de limón; tomates asados o aceitunas para el golpe final.

Umami y salud: aliado para reducir sal

El umami no sustituye la sal, pero la “amplifica”.

Diversos estudios han observado que, al potenciar la percepción de sabor, el uso de fuentes de glutamato y nucleótidos permite reducir entre un 20% y un 40% la sal añadida en ciertos platos sin sacrificar satisfacción.

Para lograrlo, repartí el umami en distintas capas de la receta y corregí al final con una pizca de sal si hace falta.

Lea más: El arte del caldo de verduras: secretos para un sabor umami inolvidable en tu cocina

Errores comunes y cómo evitarlos

Un solo ingrediente “dominante”: mucha salsa de soja o demasiado queso puede llevar a platos planos y salados. Mejor varias fuentes en pequeñas dosis.

Cocinar en exceso el miso: pierde matices y puede amargar. Añadirlo fuera del fuego.

Olvidar el equilibrio: el umami luce más cuando se equilibra con acidez (limón, vinagre), frescor (hierbas) y textura (crujiente).

No probar: el umami es percepción. Ajusta en el camino: una gota de fish sauce o una cucharadita de concentrado de tomate pueden ser suficientes.

Una técnica, muchas culturas

Del dashi japonés al sofrito mediterráneo, del mole poblano a los caldos vietnamitas, las cocinas del mundo llevan siglos construyendo capas de umami sin nombrarlo.

Incorporar esa lógica a la rutina doméstica es menos cuestión de comprar ingredientes “raros” que de entender el hilo común: concentración, fermentación, tostado y equilibrio.

El umami no es un truco secreto de restaurante, sino una manera de cocinar. Con una despensa bien pensada y técnicas sencillas —tostar, reducir, fermentar suavemente, combinar— cualquier plato cotidiano puede ganar hondura y persistencia.

El quinto sabor no busca protagonismo; su virtud está en hacer que todo lo demás sepa más y mejor.