Atrevete a probar: gelatina de café, el postre que no sabías que necesitabas

La gelatina de café está revolucionando los postres modernos: una fusión perfecta entre sabor y sofisticación. Con solo seis ingredientes y un toque de creatividad, transformá un clásico en una delicia visual y gustativa ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
15 de julio de 2022 - 10:00
Gelatina de café.
Gelatina de café.Shutterstock

Cómo hacer gelatina de café

Gelatina de café

  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 6 tazas de café de filtro endulzado a gusto
  • 3 sobres de gelatina sin sabor
  • 200 gramos de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable
  • 2 cucharadas de cacao en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Preparar la gelatina como indica el paquete, utilizando el café, mitad frío y mitad caliente.
  2. Una vez templado, llenar los vasitos hasta las ¾ partes y llevar a la heladera hasta que la gelatina tome consistencia.
  3. Batir la crema de leche a punto chantillí con el azúcar.
  4. Ubicar sobre cada vasito con ayuda de una manga y decorar espolvoreando un poco de cacao en polvo.