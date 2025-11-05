Atrevete a probar: gelatina de café, el postre que no sabías que necesitabas

Cómo hacer gelatina de café
Gelatina de café
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 6 tazas de café de filtro endulzado a gusto
- 3 sobres de gelatina sin sabor
- 200 gramos de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de cacao en polvo
Elaboración paso a paso
- Preparar la gelatina como indica el paquete, utilizando el café, mitad frío y mitad caliente.
- Una vez templado, llenar los vasitos hasta las ¾ partes y llevar a la heladera hasta que la gelatina tome consistencia.
- Batir la crema de leche a punto chantillí con el azúcar.
- Ubicar sobre cada vasito con ayuda de una manga y decorar espolvoreando un poco de cacao en polvo.