Gastronomía

Ya es tiempo de un chocottone irresistible: ¡la receta que hará que tus invitados pidan más!

La tendencia del chocottone está conquistando paladares en todo el mundo. Este exquisito pan dulce de chocolate, de 6 kilogramos y repleto de texturas y sabores, invita a un viaje culinario que no querrás dejar pasar. ¡Descubrí su magia!

Por ABC Color
07 de noviembre de 2025 - 13:46
Chocottone.
Chocottone.Shutterstock

Cómo hacer chocottone o pan dulce de chocolate

Lea más: Cheesecake de cacao sin cocción: un postre fácil que te hará brillar en la cocina

Chocottone

  • Para: Para 6 kilogramos de pan dulce o 60 mini de 100 gramos cada uno

Ingredientes

  • 2 ½ tazas de agua tibia
  • 500 gramos + 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de levadura seca
  • 2200 gramos de harina 000
  • 400 gramos de cocoa en polvo
  • 500 gramos de manteca
  • 12 huevos
  • ½ cucharadita de vainilla
  • 2 cucharadas de agua de azahar
  • 2 cucharadas de ron Caribe
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharada de extracto de malta
  • ¾ taza de leche tibia
  • 250 gramos de almendras
  • 250 gramos de nueces
  • 250 gramos de chocolate blanco para horno
  • 250 gramos de chocolate semiamargo para horno

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol 2 tazas de agua tibia, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas llenas de levadura seca. Unir y dejar levar 20 minutos.
  2. Agregar 200 gramos de harina a la mezcla del paso anterior y dejar levar 15 minutos más.
  3. Agregar ½ taza de agua tibia y 400 gramos de harina a la preparación anterior. Revolver bien y dejar reposar 5 minutos.
  4. Batir bien 500 gramos de manteca con 500 gramos de azúcar y los 12 huevos. Luego agregar la vainilla, el ron, el agua de azahar, el extracto de malta, la sal fina y la leche tibia.
  5. En un recipiente bien grande poner el resto de la harina, la cocoa y se agregan todos los ingredientes del cuarto paso. Luego incorporar el tercer paso, mezclar, poner en la mesa y amasar con la mano. Dejar levar por dos horas, tapando la masa con un repasador.
  6. Extender la masa y dividir en trozos agregando las nueces y almendras y los chocolates bien picados. Amasar hasta que queden bien distribuidos.
  7. Poner en moldecitos y dejar descansar hasta que se hinchen al doble.
  8. Se corta con tijera en forma de cruz y se pone un trocito de manteca en los cortes. Se pinta con huevo batido, se lleva al horno a 150 ºC y después de 15 minutos, se baja a 120 ºC durante una hora más.
  9. Para la decoración, se pueden utilizar chocolate cobertura, grageas de colores, lágrimas de chocolate, almendras y nueces tostadas, etcétera.