Ya es tiempo de un chocottone irresistible: ¡la receta que hará que tus invitados pidan más!

Cómo hacer chocottone o pan dulce de chocolate
Chocottone
- Para: Para 6 kilogramos de pan dulce o 60 mini de 100 gramos cada uno
Ingredientes
- 2 ½ tazas de agua tibia
- 500 gramos + 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de levadura seca
- 2200 gramos de harina 000
- 400 gramos de cocoa en polvo
- 500 gramos de manteca
- 12 huevos
- ½ cucharadita de vainilla
- 2 cucharadas de agua de azahar
- 2 cucharadas de ron Caribe
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharada de extracto de malta
- ¾ taza de leche tibia
- 250 gramos de almendras
- 250 gramos de nueces
- 250 gramos de chocolate blanco para horno
- 250 gramos de chocolate semiamargo para horno
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol 2 tazas de agua tibia, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas llenas de levadura seca. Unir y dejar levar 20 minutos.
- Agregar 200 gramos de harina a la mezcla del paso anterior y dejar levar 15 minutos más.
- Agregar ½ taza de agua tibia y 400 gramos de harina a la preparación anterior. Revolver bien y dejar reposar 5 minutos.
- Batir bien 500 gramos de manteca con 500 gramos de azúcar y los 12 huevos. Luego agregar la vainilla, el ron, el agua de azahar, el extracto de malta, la sal fina y la leche tibia.
- En un recipiente bien grande poner el resto de la harina, la cocoa y se agregan todos los ingredientes del cuarto paso. Luego incorporar el tercer paso, mezclar, poner en la mesa y amasar con la mano. Dejar levar por dos horas, tapando la masa con un repasador.
- Extender la masa y dividir en trozos agregando las nueces y almendras y los chocolates bien picados. Amasar hasta que queden bien distribuidos.
- Poner en moldecitos y dejar descansar hasta que se hinchen al doble.
- Se corta con tijera en forma de cruz y se pone un trocito de manteca en los cortes. Se pinta con huevo batido, se lleva al horno a 150 ºC y después de 15 minutos, se baja a 120 ºC durante una hora más.
- Para la decoración, se pueden utilizar chocolate cobertura, grageas de colores, lágrimas de chocolate, almendras y nueces tostadas, etcétera.