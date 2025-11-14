Pan dulce keto, la receta más fácil de la temporada

Cómo hacer un pan dulce keto
Lea más: Galletitas keto de almendra y coco: la receta ideal para los que buscan un dulce saludable
Pan dulce keto
Ingredientes
- 6 de huevos
- 300 gramos de harina de almendras
- 1 cucharada de polvo
- 2 cucharaditas de goma xantana
- 2 cucharaditas de stevia
- 50 gramos de mantequilla
- 1 cucharada de esencia de panettone
- Ralladura de limón y naranja
- 20 gramos de arándanos
- 20 gramos de nuez
- 20 gramos de almendras
- 50 gramos de chocolate
Elaboración paso a paso
- Batir los huevos a punto letra. Reservar.
- En otro bol, mezclar la manteca, la esencia, stevia, la ralladura de limón y naranja, y adicionar todos los ingredientes secos. Mezclar todo.
- Agregar esta mezcla al batido de huevos y continuar batiendo hasta lograr un batido uniforme.
- Por último agregar los frutos secos.
- Cargar en moldecitos de 150 gramos y hornear a 180 °C por 15 a 20 minutos.