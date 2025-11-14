Gastronomía

Pan dulce keto, la receta más fácil de la temporada

Descubrí la revolución del pan dulce keto, con ingredientes innovadores y un toque de creatividad. Transformá un clásico en una opción deliciosa y baja en carbohidratos.

14 de diciembre de 2021 - 09:15
Panettone, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un pan dulce keto

Pan dulce keto

Ingredientes

  • 6 de huevos
  • 300 gramos de harina de almendras
  • 1 cucharada de polvo
  • 2 cucharaditas de goma xantana
  • 2 cucharaditas de stevia
  • 50 gramos de mantequilla
  • 1 cucharada de esencia de panettone
  • Ralladura de limón y naranja
  • 20 gramos de arándanos
  • 20 gramos de nuez
  • 20 gramos de almendras
  • 50 gramos de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Batir los huevos a punto letra. Reservar.
  2. En otro bol, mezclar la manteca, la esencia, stevia, la ralladura de limón y naranja, y adicionar todos los ingredientes secos. Mezclar todo.
  3. Agregar esta mezcla al batido de huevos y continuar batiendo hasta lograr un batido uniforme.
  4. Por último agregar los frutos secos.
  5. Cargar en moldecitos de 150 gramos y hornear a 180 °C por 15 a 20 minutos.

