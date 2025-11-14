Gastronomía

Paso a paso para un pan dulce integral que redefine tus celebraciones

El pan dulce integral se reinventa esta temporada, fusionando ingredientes saludables y sabores irresistibles. Con esta receta deleitarás a tus seres queridos con un deleite nutritivo, perfecto para acompañar tus celebraciones.

25 de noviembre de 2022 - 15:40
Pan dulce integral.
Pan dulce integral.

Cómo hacer pan dulce integral

Pan dulce integral

Ingredientes

  • 200 gramos de harina 000
  • 250 gramos de harina integral
  • 300 mililitros de agua tibia
  • 25 gramos de levadura fresca
  • 80 gramos de sucralosa o edulcorante
  • 1 cucharadita de esencia de panettone
  • 35 gramos de margarina dietética a temperatura ambiente
  • 100 gramos de uvas pasas negras
  • 100 gramos de nueces y almendras peladas
  • 200 gramos de cascaritas de frutas abrillantadas

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura con un poco de agua y 2 cucharadasde harina; dejar descansar hasta que adquiera el doble de su volumen.
  2. Luego tamizar ambas harinas con el edulcorante hasta que quede bien fina; hacer un hueco en el centro y colocar la margarina, la esencia de panettone y el agua. Amasar hasta lograr una masa homogénea, lisa y suave.
  3. Dejar levar hasta, por lo menos, el doble de su volumen inicial. Luego, agregar las frutas y amasar hasta mezclar bien todo.
  4. Colocar en un molde previamente enmantecado y enharinado; dejar levar nuevamente.
  5. Pincelar con huevo batido por encima y hornear durante 40 minutos a 180 °C.
  6. Al retirar, decorar con frutos secos.