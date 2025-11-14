Paso a paso para un pan dulce integral que redefine tus celebraciones

Cómo hacer pan dulce integral
Pan dulce integral
Ingredientes
- 200 gramos de harina 000
- 250 gramos de harina integral
- 300 mililitros de agua tibia
- 25 gramos de levadura fresca
- 80 gramos de sucralosa o edulcorante
- 1 cucharadita de esencia de panettone
- 35 gramos de margarina dietética a temperatura ambiente
- 100 gramos de uvas pasas negras
- 100 gramos de nueces y almendras peladas
- 200 gramos de cascaritas de frutas abrillantadas
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura con un poco de agua y 2 cucharadasde harina; dejar descansar hasta que adquiera el doble de su volumen.
- Luego tamizar ambas harinas con el edulcorante hasta que quede bien fina; hacer un hueco en el centro y colocar la margarina, la esencia de panettone y el agua. Amasar hasta lograr una masa homogénea, lisa y suave.
- Dejar levar hasta, por lo menos, el doble de su volumen inicial. Luego, agregar las frutas y amasar hasta mezclar bien todo.
- Colocar en un molde previamente enmantecado y enharinado; dejar levar nuevamente.
- Pincelar con huevo batido por encima y hornear durante 40 minutos a 180 °C.
- Al retirar, decorar con frutos secos.