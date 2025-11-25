Pan dulce madrileño sin uvas pasas ni fruta abrillantada: la receta que necesitás para la Navidad

Cómo hacer un pan dulce madrileño
Lea más: ¿Sos intolerante a la lactosa? Este pan dulce navideño es para vos
Pan dulce madrileño
- Plato: Postre
- Receta: española
Ingredientes
Para el fermento:
- 200 gramos de harina 000
- 20 gramos de levadura fresca
- 50 centímetros cúbicos de agua
Para la pasta de coco /cubierta:
- 50 gramos de crema pastelera
- 50 gramos de azúcar impalpable
- 50 gramos de coco rallado
Crema pastelera en microondas:
- 500 mililitros de leche a temperatura ambiente
- 2 yemas de huevos grandes
- 6 cucharadas de azúcar
- 40 gramos de almidón de maíz
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Para la masa del pan dulce:
- 200 gramos de harina 000
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de almendra
- Ralladura de 1 naranja
- 2 huevos
Elaboración paso a paso
- Preparación del fermento: formar una corona con la harina. Colocar la levadura en el centro. Volcar 50 centímetros cúbicos de agua sobre la levadura y mezclar hasta ligar los ingredientes. Formar un bollo y efectuar un corte en cruz. Poner el bollo en un bol y volcar agua tibia hasta sobrepasar el bollo del fermento por 1 centímetro. Dejar levar en lugar tibio hasta que el bollo supere el nivel de agua.
- Para la pasta de coco /cubierta volcar la crema pastelera en un bol. Agregar el azúcar y el coco rallado. Trabajar hasta formar una preparación granulada.
- Para la crema pastelera en microondas: en una jarra alta colocar todos los ingredientes, batir con una batidora hasta que se hayan integrado y no queden grumos, pasar la mezcla colándola a un recipiente apto para el microondas. Poner 3 minutos a potencia 8 /800 w. Abrir, remover con una cuchara de madera y volver a poner otros 2 minutos a potencia 8.
- Sacar del microondas, remover para dar cremosidad. Y estará lista para usar. Si se necesita la crema fría, cubrirla con un film de cocina pegado a la superficie de la crema para que no se produzca condensación de agua y, cuando se temple, pasarla a la heladera.
- Para el pan dulce empezar formando una corona con la harina. Ubicar la manteca en el centro. Agregar el azúcar y perfumar con la esencia de almendras. Rallar la piel de la naranja sobre los ingredientes del centro. Adicionar los huevos de a uno, mezclando después de cada adición. Incorporar la harina de la corona. Trabajar hasta ligar bien los ingredientes.
- Aplanar la preparación con las manos. Tomar el fermento levado y dejar escurrir el agua. Encimar el fermento e integrar amasando.
- Formar un bollo y disponerlo en un bol enharinado. Cubrir con papel film. Llevar a un lugar cálido y esperar que duplique su volumen.
- Retirar la masa levada del bol y pasarla a la mesada enharinada. Hacer un bollo.Pincelar un molde con manteca derretida. Colocar el bollo y aplanarlo hasta que cubra todo el fondo. Dejar levar en lugar cálido al doble del volumen.
- Pintar la superficie de la masa con huevo batido y colocar el granulado de pasta de coco.
- Llevar a horno moderado (180 °C) por 30 a 35 minutos.
- Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. Servir espolvoreado con azúcar impalpable.