Gastronomía

Receta de Beef Wellington casero, una cena vistosa para Navidad

El solomillo Wellington, un icónico plato británico, combina lomo de res perfectamente sellado con duxelles de champiñones y una capa crujiente de hojaldre. Este manjar promete deleitar en la cena de Navidad.

Por ABC Color
04 de diciembre de 2025 - 11:00
Beef Wellington.
Beef Wellington.Shutterstock

Cómo hacer un Beef Wellington

Lea más: ¡Canapés fáciles y vistosos! Cinco ideas para abrir tu cena navideña sin complicaciones

Beef Wellington

  • Plato: Plato principal
  • Para: 6 a 8 porciones

Ingredientes

  • 900 gramos de lomo de res (centro del solomillo) limpio
  • 10 gramos de sal fina
  • 5 gramos de pimienta negra recién molida
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 30 gramos de manteca sin sal
  • 30 gramos de mostaza de Dijon
  • 400 gramos de champiñones o mezcla de setas
  • 2 cebollas (aproximadamente 60 gramos en total)
  • 2 dientes de ajo (aproximadamente 8 gramos en total)
  • 4 gramos de tomillo fresco (hojas)
  • 30 mililitros de coñac o jerez seco
  • 150 gramos de jamón curado (jamón serrano o prosciutto)
  • 500 gramos de masa de hojaldre refrigerada o casera
  • 1 huevo grande
  • 15 mililitros de agua
  • 10 gramos de harina de trigo para espolvorear la mesa de trabajo

Opcional para terminar:

  • 2 gramos de sal en escamas

Elaboración paso a paso

  1. Secar el lomo con papel de cocina. 
  2. Sazonar con 10 gramos de sal fina y 5 gramos de pimienta negra.
  3. Calentar 30 mililitros de aceite de oliva en una sartén grande a fuego alto.
  4. Sellar el lomo por todos sus lados durante 2 a 3 minutos por lado hasta dorar de manera uniforme. Añadir 30 gramos de manteca y bañar la carne durante 1 minuto adicional.
  5. Retirar el lomo, colocar sobre una rejilla y dejar enfriar 10 minutos.
  6. Pintar la superficie con 30 gramos de mostaza de Dijon y dejar reposar.
  7. Para la duxelles picar finamente 400 gramos de champiñones, 2 cebollas (60 gramos) y 2 dientes de ajo (8 gramos). Calentar la sartén a fuego medio y añadir los champiñones sin grasa para evaporar su agua durante 6 a 8 minutos. Agregar 30 mililitros de aceite de oliva si hace falta, sumar cebollas y ajo, y cocinar 3 a 4 minutos. Añadir 4 gramos de tomillo fresco, sazonar ligeramente y cocinar hasta secar.
  8. Desglasar con 30 mililitros de coñac o jerez seco, cocinar 1 a 2 minutos y dejar enfriar la duxelles.
  9. Colocar papel film sobre la mesa. Disponer 150 gramos de jamón curado formando un rectángulo.
  10. Extender la duxelles fría dejando un borde de 1 centímetro.
  11. Colocar el lomo y enrollar firmemente con ayuda del film. Envolver, ajustar, torcer las puntas y refrigerar 30 minutos.
  12. Espolvorear 10 gramos de harina sobre la mesa. Estirar 500 gramos de hojaldre hasta 3 milímetros de grosor.
  13. Colocar el cilindro de carne (ya sin film) en el centro del hojaldre.
  14. Batir 1 huevo con 15 mililitros de agua. Pintar los bordes del hojaldre.
  15. Envolver el lomo, sellar uniones y recortar excesos.
  16. Envolver con film, compactar y refrigerar 20 minutos.
  17. Precalentar el horno a 200 grados Celsius.
  18. Retirar el film y colocar el Wellington sobre bandeja con papel de horno. Decorar con hojaldre si se desea. Pintar con huevo batido.
  19. Hornear 20 a 25 minutos hasta dorar y alcanzar 50 grados Celsius (rojo) o 54 grados Celsius (medio rojo).
  20. Reposar 15 minutos sobre rejilla.
  21. Espolvorear 2 gramos de sal en escamas si se desea.
  22. Cortar en rebanadas de 2 a 3 centímetros.
  23. Servir con la salsa elegida.

Lea más: Transformá tu cena de Navidad: salmón a la parrilla con salsa de naranja, fácil y delicioso