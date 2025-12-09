Gastronomía

¡Delicioso arrollado de pollo para la cena de Navidad! Aprendé a hacerlo en 4 simples pasos

Receta de arrollado de pollo, un plato perfecto para incluir en tu menú frío de la Nochebuena.

Por ABC Color
23 de diciembre de 2024 - 06:00
Arrollado de pollo.
Arrollado de pollo.Shutterstock

Cómo hacer un arrollado de pollo

Arrollado de pollo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 supremas de pollo
  • 4 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharaditas de orégano
  • Sal y pimienta

Relleno:

  • 10 hojas de espinaca
  • 4 huevos
  • 150 gramos de zanahoria
  • 150 gramos de locotes asados o morrones

Elaboración paso a paso

1. Estirar sobre la mesada un rectángulo de papel aluminio o papel film, pincelarlo con la mostaza y espolvorear con orégano.

2. Limpiar las pechugas de pollo y procesar hasta obtener una pasta. Colocar en un bol y condimentar a gusto. Volcar esta preparación sobre el papel aluminio espatulado para que quede pareja y con forma rectangular.

3. Relleno: ubicar en el centro, en hilera, los huevos duros, la zanahoria rallada, la espinaca y los morrones cortados en julianas finas.

4. Arrollar con cuidado, con ayuda del papel film o aluminio. Colocar en un recipiente para horno y cocinar durante 1 hora a temperatura moderada (180 °C).