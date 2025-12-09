¡Delicioso arrollado de pollo para la cena de Navidad! Aprendé a hacerlo en 4 simples pasos

Cómo hacer un arrollado de pollo
Lea más: Receta de áspic de pollo: una opción fría perfecta para la mesa de Navidad
Arrollado de pollo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 supremas de pollo
- 4 cucharadas de mostaza
- 2 cucharaditas de orégano
- Sal y pimienta
Relleno:
- 10 hojas de espinaca
- 4 huevos
- 150 gramos de zanahoria
- 150 gramos de locotes asados o morrones
Elaboración paso a paso
1. Estirar sobre la mesada un rectángulo de papel aluminio o papel film, pincelarlo con la mostaza y espolvorear con orégano.
2. Limpiar las pechugas de pollo y procesar hasta obtener una pasta. Colocar en un bol y condimentar a gusto. Volcar esta preparación sobre el papel aluminio espatulado para que quede pareja y con forma rectangular.
3. Relleno: ubicar en el centro, en hilera, los huevos duros, la zanahoria rallada, la espinaca y los morrones cortados en julianas finas.
4. Arrollar con cuidado, con ayuda del papel film o aluminio. Colocar en un recipiente para horno y cocinar durante 1 hora a temperatura moderada (180 °C).