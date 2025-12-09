Gastronomía

Receta de áspic de pollo: una opción fría perfecta para la mesa de Navidad

El áspic de pollo, una deliciosa entrada que combina frescura y elegancia, es fácil de preparar. Con ingredientes sencillos como pollo, zanahorias y gelatina, sorprende y deleita en cualquier ocasión, elevando tu mesa a otro nivel.

Por ABC Color
09 de diciembre de 2025 - 06:00
Áspic de pollo.
Áspic de pollo.Shutterstock

Cómo hacer un áspic de pollo

Áspic de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo
  • 2 unidades de huevo
  • 2 unidades de zanahoria
  • 800 mililitros de caldo de pollo
  • 16 gramos de gelatina sin sabor
  • 1 unidad de cebolla
  • 1 unidad de hoja de laurel
  • 8 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 15 gramos de perejil fresco
  • 10 gramos de eneldo fresco
  • 10 mililitros de vinagre de vino blanco

Elaboración paso a paso

  1. Hervir los huevos por 10 minutos, enfriar y pelar.
  2. Pelar las zanahorias, cortar en rodajas y hervir por 5 minutos, escurrir y enfriar.
  3. Colocar el pollo, la cebolla y la hoja de laurel en el caldo, hervir y cocer a fuego medio por 20 minutos.
  4. Retirar el pollo, enfriar y cortar en cubos.
  5. Colar el caldo y mantener 600 mililitros calientes y 200 mililitros fríos.
  6. Espolvorear la gelatina sobre los 200 mililitros de caldo frío y reposar por 5 minutos.
  7. Disolver la gelatina hidratada en el caldo caliente y mezclar.
  8. Sazonar el caldo con sal, pimienta y vinagre.
  9. Picar el perejil y el eneldo.
  10. Disponer rodajas de huevo y zanahoria en el fondo de un molde.
  11. Verter una capa fina de caldo gelatinoso y refrigerar por 10 minutos.
  12. Añadir parte del pollo y espolvorear hierbas.
  13. Rellenar con el resto de pollo, huevo y zanahoria.
  14. Cubrir con el resto del caldo gelatinoso.
  15. Refrigerar por 6 horas.
  16. Desmoldar sumergiendo el molde en agua tibia por 10 segundos y volteando sobre una fuente.

