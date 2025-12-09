Receta de áspic de pollo: una opción fría perfecta para la mesa de Navidad

Cómo hacer un áspic de pollo
Áspic de pollo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 2 unidades de huevo
- 2 unidades de zanahoria
- 800 mililitros de caldo de pollo
- 16 gramos de gelatina sin sabor
- 1 unidad de cebolla
- 1 unidad de hoja de laurel
- 8 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra
- 15 gramos de perejil fresco
- 10 gramos de eneldo fresco
- 10 mililitros de vinagre de vino blanco
Elaboración paso a paso
- Hervir los huevos por 10 minutos, enfriar y pelar.
- Pelar las zanahorias, cortar en rodajas y hervir por 5 minutos, escurrir y enfriar.
- Colocar el pollo, la cebolla y la hoja de laurel en el caldo, hervir y cocer a fuego medio por 20 minutos.
- Retirar el pollo, enfriar y cortar en cubos.
- Colar el caldo y mantener 600 mililitros calientes y 200 mililitros fríos.
- Espolvorear la gelatina sobre los 200 mililitros de caldo frío y reposar por 5 minutos.
- Disolver la gelatina hidratada en el caldo caliente y mezclar.
- Sazonar el caldo con sal, pimienta y vinagre.
- Picar el perejil y el eneldo.
- Disponer rodajas de huevo y zanahoria en el fondo de un molde.
- Verter una capa fina de caldo gelatinoso y refrigerar por 10 minutos.
- Añadir parte del pollo y espolvorear hierbas.
- Rellenar con el resto de pollo, huevo y zanahoria.
- Cubrir con el resto del caldo gelatinoso.
- Refrigerar por 6 horas.
- Desmoldar sumergiendo el molde en agua tibia por 10 segundos y volteando sobre una fuente.