¡Sorprendé a tus invitados! Aprendé a hacer pionono de roquefort y nueces con esta receta fácil

Cómo hacer un pionono de roquefort y nueces
Lea más: Receta de Beef Wellington casero, una cena vistosa para Navidad
Pionono de roquefort y nueces
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 pionono
- 250 gramos de queso roquefort
- 100 gramos de manteca
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche
- 150 gramos de nueces
- 1 cucharadita de coñac
Elaboración paso a paso
- En un bol colocar la manteca con el queso roquefort y, con un tenedor, unir ambos ingredientes hasta lograr un puré.
- Incorporar la crema de leche, el coñac y las nueces semipicadas.
- Rellenar el pionono, arrollar y cubrirlo con un paño húmedo.
- Llevar al frío por lo menos por 4 horas antes de servir cortado en rodajas.