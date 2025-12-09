Gastronomía

¡Sorprendé a tus invitados! Aprendé a hacer pionono de roquefort y nueces con esta receta fácil

Prepará esta receta de pionono con queso roquefort y nueces, un arrollado de gala para una cena especial. Es una opción sencilla de preparar y se disfruta de un bocado.

Por ABC Color
13 de diciembre de 2021 - 15:30
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pionono de roquefort y nueces.
Cómo hacer un pionono de roquefort y nueces

Pionono de roquefort y nueces

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 pionono
  • 250 gramos de queso roquefort
  • 100 gramos de manteca
  • 100 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 150 gramos de nueces
  • 1 cucharadita de coñac

Elaboración paso a paso

  1. En un bol colocar la manteca con el queso roquefort y, con un tenedor, unir ambos ingredientes hasta lograr un puré.
  2. Incorporar la crema de leche, el coñac y las nueces semipicadas.
  3. Rellenar el pionono, arrollar y cubrirlo con un paño húmedo.
  4. Llevar al frío por lo menos por 4 horas antes de servir cortado en rodajas.

