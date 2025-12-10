En estas fiestas aprendé a hacer melomakarono, una delicia griega

Cómo hacer melomakarono
Melomakarono
- Plato: Postre
- Receta: griega
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo de todo uso
- 100 gramos de sémola fina de trigo
- 150 gramos de azúcar
- 250 mililitros de aceite de oliva suave
- 100 mililitros de aceite de girasol
- 100 mililitros de zumo de naranja
- 50 mililitros de brandy
- 50 mililitros de agua
- 10 gramos de levadura química en polvo
- 5 gramos de bicarbonato sódico
- 5 gramos de canela molida
- 2 gramos de clavo de olor molido
- 2 gramos de nuez moscada molida
- 1 unidad de ralladura de naranja
- 200 gramos de nueces picadas
- 300 gramos de miel
- 300 gramos de azúcar
- 400 mililitros de agua
- 1 unidad de canela en rama
- 1 unidad de piel de naranja
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
- Tamizar la harina, la sémola, la levadura química, el bicarbonato, la canela molida, el clavo molido y la nuez moscada en un bol grande.
- Mezclar en otro bol el aceite de oliva, el aceite de girasol, el azúcar, el zumo de naranja, el brandy, el agua y la ralladura de naranja hasta integrar.
- Incorporar poco a poco la mezcla líquida a los ingredientes secos y mezclar con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave sin amasar en exceso.
- Formar porciones de masa del tamaño de una nuez grande y darles forma ovalada ligeramente aplanada.
- Colocar las piezas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear dejando un pequeño espacio entre ellas.
- Hornear durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas y firmes al tacto.
- Retirar del horno y dejar enfriar sobre rejilla.
- Poner en un cazo el agua, el azúcar, la miel, la canela en rama y la piel de naranja.
- Llevar el cazo a ebullición y cocer a fuego medio durante 5 a 7 minutos retirando la espuma que se forme.
- Apagar el fuego y mantener el sirope caliente.
- Sumergir los melomakarono fríos en el sirope caliente durante 10 a 20 segundos por cada lado según se desee el nivel de impregnación.
- Retirar cada pieza con una espumadera y colocar sobre una bandeja.
- Espolvorear inmediatamente con las nueces picadas para que se adhieran bien a la superficie.
- Dejar reposar al menos 2 horas antes de servir para que la textura y el sabor se asienten.