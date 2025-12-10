Gastronomía

En estas fiestas aprendé a hacer melomakarono, una delicia griega

El melomakarono es un dulce tradicional griego que se prepara tradicionalmente para la Navidad. Aprendé a prepararlo hoy mismo.

Por ABC Color
10 de diciembre de 2025 - 06:00
Melomakarono
Melomakarono.Shutterstock

Cómo hacer melomakarono

Melomakarono

  • Plato: Postre
  • Receta: griega

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo de todo uso
  • 100 gramos de sémola fina de trigo
  • 150 gramos de azúcar
  • 250 mililitros de aceite de oliva suave
  • 100 mililitros de aceite de girasol
  • 100 mililitros de zumo de naranja
  • 50 mililitros de brandy
  • 50 mililitros de agua
  • 10 gramos de levadura química en polvo
  • 5 gramos de bicarbonato sódico
  • 5 gramos de canela molida
  • 2 gramos de clavo de olor molido
  • 2 gramos de nuez moscada molida
  • 1 unidad de ralladura de naranja
  • 200 gramos de nueces picadas
  • 300 gramos de miel
  • 300 gramos de azúcar
  • 400 mililitros de agua
  • 1 unidad de canela en rama
  • 1 unidad de piel de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C con calor arriba y abajo.
  2. Tamizar la harina, la sémola, la levadura química, el bicarbonato, la canela molida, el clavo molido y la nuez moscada en un bol grande.
  3. Mezclar en otro bol el aceite de oliva, el aceite de girasol, el azúcar, el zumo de naranja, el brandy, el agua y la ralladura de naranja hasta integrar.
  4. Incorporar poco a poco la mezcla líquida a los ingredientes secos y mezclar con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave sin amasar en exceso.
  5. Formar porciones de masa del tamaño de una nuez grande y darles forma ovalada ligeramente aplanada.
  6. Colocar las piezas sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear dejando un pequeño espacio entre ellas.
  7. Hornear durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas y firmes al tacto.
  8. Retirar del horno y dejar enfriar sobre rejilla.
  9. Poner en un cazo el agua, el azúcar, la miel, la canela en rama y la piel de naranja.
  10. Llevar el cazo a ebullición y cocer a fuego medio durante 5 a 7 minutos retirando la espuma que se forme.
  11. Apagar el fuego y mantener el sirope caliente.
  12. Sumergir los melomakarono fríos en el sirope caliente durante 10 a 20 segundos por cada lado según se desee el nivel de impregnación.
  13. Retirar cada pieza con una espumadera y colocar sobre una bandeja.
  14. Espolvorear inmediatamente con las nueces picadas para que se adhieran bien a la superficie.
  15. Dejar reposar al menos 2 horas antes de servir para que la textura y el sabor se asienten.

