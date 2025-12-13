Rico budín de Navidad para compartir en las meriendas de diciembre

Este budín no falta en ninguna mesa de Navidad de las familias uruguayas, junto con el pan dulce y frutas secas, nueces, almendras y turrones, generalmente se sirve después de la cena, para brindar con sidra o champán. A la medianoche se hace el brindis tradicional y luego de los fuegos artificiales, los niños corren a recibir a Papá Noel, para abrir sus regalos que están ubicados junto al arbolito. Esta receta también se puede preparar con trocitos de chocolate en lugar de frutas secas, o incluso se puede hacer un budín marmolado, dividiendo la masa en dos y agregando cacao en polvo a una de las partes. Se puede cubrir con una capa de glacé o con chocolate fundido y decorarlo con cerezas y nueces.