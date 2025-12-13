Rico budín de Navidad para compartir en las meriendas de diciembre

Cómo hacer un budín de Navidad
Este budín no falta en ninguna mesa de Navidad de las familias uruguayas, junto con el pan dulce y frutas secas, nueces, almendras y turrones, generalmente se sirve después de la cena, para brindar con sidra o champán. A la medianoche se hace el brindis tradicional y luego de los fuegos artificiales, los niños corren a recibir a Papá Noel, para abrir sus regalos que están ubicados junto al arbolito. Esta receta también se puede preparar con trocitos de chocolate en lugar de frutas secas, o incluso se puede hacer un budín marmolado, dividiendo la masa en dos y agregando cacao en polvo a una de las partes. Se puede cubrir con una capa de glacé o con chocolate fundido y decorarlo con cerezas y nueces.
Budín de Navidad
- Receta: uruguaya
- Para: Para 20 porciones
Ingredientes
- 200 gramos de manteca
- 200 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 300 gramos de harina
- 2 cucharadas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de frutas a elección
Baño de glacé
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de agua caliente
- 1 cucharada de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa.
- Agregar los huevos de a uno y mezclar.
- Tamizar juntas la harina con el polvo de hornear e ir agregando a la preparación anterior, batiendo suavemente.
- Añadir la esencia y las frutas elegidas (nueces, almendras, frutas abrillantadas, pasas de uva, etcétera). Mezclar bien todo y volcar en molde enmantecado y enharinado.
- Precalentar el horno a 180 °C y cocinar el budín por 1 hora aproximadamente.
- Mezclar todos los ingredientes del glacé y bañar enseguida el budín.