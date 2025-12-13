Gastronomía

Rico budín de Navidad para compartir en las meriendas de diciembre

Receta de budín de Navidad, una receta uruguaya que te va a encantar.

05 de diciembre de 2023 - 09:35
Budín de Navidad.
Budín de Navidad.

Cómo hacer un budín de Navidad

Este budín no falta en ninguna mesa de Navidad de las familias uruguayas, junto con el pan dulce y frutas secas, nueces, almendras y turrones, generalmente se sirve después de la cena, para brindar con sidra o champán. A la medianoche se hace el brindis tradicional y luego de los fuegos artificiales, los niños corren a recibir a Papá Noel, para abrir sus regalos que están ubicados junto al arbolito. Esta receta también se puede preparar con trocitos de chocolate en lugar de frutas secas, o incluso se puede hacer un budín marmolado, dividiendo la masa en dos y agregando cacao en polvo a una de las partes. Se puede cubrir con una capa de glacé o con chocolate fundido y decorarlo con cerezas y nueces.

Budín de Navidad

  • Receta: uruguaya
  • Para: Para 20 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de manteca
  • 200 gramos de azúcar
  • 4 huevos
  • 300 gramos de harina
  • 2 cucharadas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 taza de frutas a elección

Baño de glacé

  • 1 taza de azúcar impalpable
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 1 cucharada de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa.
  2. Agregar los huevos de a uno y mezclar.
  3. Tamizar juntas la harina con el polvo de hornear e ir agregando a la preparación anterior, batiendo suavemente.
  4. Añadir la esencia y las frutas elegidas (nueces, almendras, frutas abrillantadas, pasas de uva, etcétera). Mezclar bien todo y volcar en molde enmantecado y enharinado.
  5. Precalentar el horno a 180 °C y cocinar el budín por 1 hora aproximadamente.
  6. Mezclar todos los ingredientes del glacé y bañar enseguida el budín.