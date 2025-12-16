Receta imperdible: ave rellena asada a la sidra para una mesa de lujo en Navidad

Cómo hacer pollo o pavo relleno asado a la sidra
- Para: Para 10 personas
Ingredientes
- 1 pollo grande de 3 kilogramos o una pavita
- 1 pancito duro
- 1 taza de leche
- 1 planta de apio
- 100 gramos de jamón crudo
- 3 dientes de ajo machacados
- 1 sidra
- 50 gramos de manteca
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 50 gramos de pasas de uva rubias
- 1 manojo de perejil picado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Picar en brunoise los pimientos, la cebolla y el apio (sin las hojas). Picar el perejil. Machacar los ajos. Cortar en cubos el jamón crudo.
- Remojar el pan duro en leche sin la corteza. Aparte, remojar las uvas pasas en la sidra.
- Agregar el apio picadito, el jamón crudo, los dientes de ajo machacados, los pimientos y la cebolla picaditos, las uvas pasas remojadas y escurridas.
- Unir con el pan escurrido, 2 cucharadas de perejil picado y un poco de aceite de oliva. Salpimentar a gusto y formar una pasta y rellenar la cavidad del ave. Cerrar con hilo de bridar, cosiendo a través de la carne y la piel.
- Frotar bien toda el ave con la manteca y colocar en una asadera. Bañar con un poco de la sidra restante.
- Llevar a horno precalentado a 180 ºC, calculando una hora por cada kilo de peso y bañando con sidra de tanto en tanto. Servir en una fuente decorada a gusto.