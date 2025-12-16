Gastronomía

Receta imperdible: ave rellena asada a la sidra para una mesa de lujo en Navidad

Receta de ave rellena asada a la sidra como plato principal en Nochebuena, una ocasión para compartir sabores en familia.

07 de diciembre de 2022 - 15:28
Ave rellena asada a la sidra.
Ave rellena asada a la sidra.Shutterstock

Cómo hacer pollo o pavo relleno asado a la sidra

Ave rellena asada a la sidra

  • Para: Para 10 personas

Ingredientes

  • 1 pollo grande de 3 kilogramos o una pavita
  • 1 pancito duro
  • 1 taza de leche
  • 1 planta de apio
  • 100 gramos de jamón crudo
  • 3 dientes de ajo machacados
  • 1 sidra
  • 50 gramos de manteca
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 50 gramos de pasas de uva rubias
  • 1 manojo de perejil picado
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Picar en brunoise los pimientos, la cebolla y el apio (sin las hojas). Picar el perejil. Machacar los ajos. Cortar en cubos el jamón crudo.
  2. Remojar el pan duro en leche sin la corteza. Aparte, remojar las uvas pasas en la sidra.
  3. Agregar el apio picadito, el jamón crudo, los dientes de ajo machacados, los pimientos y la cebolla picaditos, las uvas pasas remojadas y escurridas.
  4. Unir con el pan escurrido, 2 cucharadas de perejil picado y un poco de aceite de oliva. Salpimentar a gusto y formar una pasta y rellenar la cavidad del ave. Cerrar con hilo de bridar, cosiendo a través de la carne y la piel.
  5. Frotar bien toda el ave con la manteca y colocar en una asadera. Bañar con un poco de la sidra restante.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 ºC, calculando una hora por cada kilo de peso y bañando con sidra de tanto en tanto. Servir en una fuente decorada a gusto.