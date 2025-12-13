Gastronomía

Muy fácil: receta de colita cuadril al vino tinto para cenar en Nochebuena

Receta fácil para hacer colita cuadril al vino tinto con pocos ingredientes. Acompañá con arroz y ensaladas variadas.

Por ABC Color
01 de diciembre de 2024 - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Colita cuadril al vino tinto.
Colita cuadril al vino tinto.Shutterstock

Cómo hacer colita cuadril al vino tinto

Lea más: Destacá tu mesa con esta original entrada navideña: corona de paté de atún

Colita cuadril al vino tinto

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 colita de cuadril de 1 kilogramo
  • 100 gramos de panceta
  • Aceite de oliva
  • Granos de pimienta (negra, blanca, roja)
  • Hilo para bridar

Elaboración paso a paso

  1. Atar la colita de cuadril con la panceta alrededor.
  2. Dorar en una sartén de todos lados, en el aceite de oliva.
  3. Colocar en una asadera y cubrir con el vino tinto. Agregar los granos de pimienta y sal, a gusto.
  4. Hornear a 180 ºC por 1 hora aproximadamente.
  5. Colocar los jugos de cocción en una sartén, agregar el almidón y llevar a fuego suave para hacer un glaseado. Bañar la carne con esta salsa.
  6. Filetear a la hora de servir para que no se seque la carne.

Lea más: Para lucirte en la cena de Año Nuevo: roll de ave con relleno