Muy fácil: receta de colita cuadril al vino tinto para cenar en Nochebuena

Cómo hacer colita cuadril al vino tinto
Colita cuadril al vino tinto
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 colita de cuadril de 1 kilogramo
- 100 gramos de panceta
- Aceite de oliva
- Granos de pimienta (negra, blanca, roja)
- Hilo para bridar
Elaboración paso a paso
- Atar la colita de cuadril con la panceta alrededor.
- Dorar en una sartén de todos lados, en el aceite de oliva.
- Colocar en una asadera y cubrir con el vino tinto. Agregar los granos de pimienta y sal, a gusto.
- Hornear a 180 ºC por 1 hora aproximadamente.
- Colocar los jugos de cocción en una sartén, agregar el almidón y llevar a fuego suave para hacer un glaseado. Bañar la carne con esta salsa.
- Filetear a la hora de servir para que no se seque la carne.
