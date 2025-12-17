Diciembre dulce: aprendé a crear un árbol navideño con galletitas irresistibles

Cómo hacer un árbol de Navidad con galletitas
Lea más: Rico budín de Navidad para compartir en las meriendas de diciembre
Árbol de Navidad con galletas
Ingredientes
- 275 gramos de azúcar
- 250 gramos de manteca
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de sal fina
- 85 gramos de cacao puro en polvo
- 2 huevos pequeños
- 450 gramos de harina
Para decorar
- 200 gramos de azúcar impalpable
- 100 gramos de dulce de leche repostero o glasé blanco
Elaboración paso a paso
- Mezclar el azúcar con la manteca y batir hasta que la masa haya blanqueado.
- Añadir la vainilla, la sal y los huevos. Luego, incorporar el cacao en polvo y mezclar hasta que queden integrados.
- Por último, añadir la harina en dos veces, mezclando hasta que quede integrada.
- Enharinar la mesada y amasar hasta que la masa ya no se nos pegue a los dedos. Llevar a la heladera por 30 minutos.
- Estirar la masa con rodillo para hacer las galletas con un grosor de 4 milímetros. Volver a meter en la heladera durante unas dos horas hasta que se enfríe bien.
- Cortar con los cortantes elegidos y luego colocarlas en una placa enmantecada y enharinada.
- Hornear las galletas en el horno precalentado a 180 ºC en varias tandas, poniendo las que tienen tamaños similares a la vez. El tiempo de horneado variará según el tamaño de la galleta, entre 8 y 12 minutos. Dejar enfriar.
- Para armar el arbolito iremos poniendo galleta por galleta de más grande a más pequeña. Untar con glasé blanco o dulce de leche para colocar la siguiente capa encima. Para darle un toque más invernal y de nieve, espolvorear con azúcar impalpable o chorrear con glasé blanco. Colocar un bombón en la cúspide del árbol.