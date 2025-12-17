Gastronomía

Diciembre dulce: aprendé a crear un árbol navideño con galletitas irresistibles

Transformá tu Navidad con un delicioso árbol de galletitas que encantará a todos. Perfecto para tus meriendas de diciembre, esta dulce tendencia no solo es festiva, sino también un deleite fácil de preparar que resalta el espíritu navideño.

05 de diciembre de 2022 - 15:41
Galletitas navideñas.
Galletitas navideñas.Shutterstock

Cómo hacer un árbol de Navidad con galletitas

Árbol de Navidad con galletas

Ingredientes

  • 275 gramos de azúcar
  • 250 gramos de manteca
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de sal fina
  • 85 gramos de cacao puro en polvo
  • 2 huevos pequeños
  • 450 gramos de harina

Para decorar

  • 200 gramos de azúcar impalpable
  • 100 gramos de dulce de leche repostero o glasé blanco

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el azúcar con la manteca y batir hasta que la masa haya blanqueado.
  2. Añadir la vainilla, la sal y los huevos. Luego, incorporar el cacao en polvo y mezclar hasta que queden integrados.
  3. Por último, añadir la harina en dos veces, mezclando hasta que quede integrada.
  4. Enharinar la mesada y amasar hasta que la masa ya no se nos pegue a los dedos. Llevar a la heladera por 30 minutos.
  5. Estirar la masa con rodillo para hacer las galletas con un grosor de 4 milímetros. Volver a meter en la heladera durante unas dos horas hasta que se enfríe bien.
  6. Cortar con los cortantes elegidos y luego colocarlas en una placa enmantecada y enharinada.
  7. Hornear las galletas en el horno precalentado a 180 ºC en varias tandas, poniendo las que tienen tamaños similares a la vez. El tiempo de horneado variará según el tamaño de la galleta, entre 8 y 12 minutos. Dejar enfriar.
  8. Para armar el arbolito iremos poniendo galleta por galleta de más grande a más pequeña. Untar con glasé blanco o dulce de leche para colocar la siguiente capa encima. Para darle un toque más invernal y de nieve, espolvorear con azúcar impalpable o chorrear con glasé blanco. Colocar un bombón en la cúspide del árbol.