Prepará esta receta de panforte, un delicioso postre italiano de Navidad

Cómo hacer panforte
Es otro de los postres italianos navideños tradicionales. Su origen se remonta al siglo XIII, en la ciudad de Siena, situada en la región de la Toscana, donde lo preparaban los monjes de un monasterio local. Antiguamente se lo conocía como “pan pepato” (pan con pimienta) debido a que se usa esta especia en su elaboración. Se conserva por largo tiempo y por ello era el alimento de los cruzados en sus largas travesías.
Panforte
- Receta: Italiana
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 120 gramos de almendras enteras
- 80 gramos de avellanas
- 150 gramos de azúcar
- 100 gramos de miel de abejas
- 200 gramos de melón confitado
- 100 gramos de naranja confitada
- 50 gramos de piña deshidratada
- 50 gramos de harina
- 3 cucharaditas de canela molida
- ½ cucharadita de cilantro en polvo
- ½ cucharadita de nuez moscada
- ½ cucharadita de pimienta negra o blanca molida
- ¼ cucharadita de clavo de olor molido
- Azúcar impalpable
- Papel aluminio
Elaboración paso a paso
- Calentar el horno a 150 °C. Tostar las almendras y las avellanas durante 10 minutos y luego retirarlas. Frotarlas con las manos para quitar un poco de piel.
- Cortar las frutas confitadas en cubos.
- Mezclar la harina con las especias.
- Hacer un caramelo con la miel y el azúcar, a fuego suave.
- Verter el caramelo sobre las frutas secas y confitadas. Agregar la harina. Mezclar para que la mezcla no se endurezca y se vuelva más o menos homogénea.
- Extender la mezcla en un molde rectangular o un círculo de 20 centímetros de diámetro, forrado con papel de aluminio.
- Hornear a 150 °C durante media hora. El panforte se pondrá firme, pero no se coloreará.
- Retirar del horno y desmoldar con mucho cuidado. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.