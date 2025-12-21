Gastronomía

Tres postres fríos para disfrutar en la Nochebuena

Prepará tu mesa de dulces con postres sabrosos, fríos y vistosos. Seguí estas recetas y coroná la cena con delicias que encantarán a grandes y chicos. ¡Felices fiestas!

Por ABC Color
21 de diciembre de 2025 - 01:00
Helado.
Helado.

Cómo hacer un semifreddo de frutilla y dulce de leche

Semifreddo.
Semifreddo.

Semifreddo de frutilla y dulce de leche

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 gramos de frutilla fresca, frambuesas y otros frutos rojos
  • 300 mililitros de crema de leche
  • 200 gramos de dulce de leche repostero
  • 100 gramos de azúcar
  • 3 unidades de yema de huevo
  • 2 unidades de clara de huevo
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 1 unidad de limón
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las frutillas, retirar los cabos y cortar en trozos.
  2. Exprimir el limón y rociar las frutillas con el jugo.
  3. Agregar 50 gramos de azúcar a las frutillas, mezclar y dejar macerar 15 minutos.
  4. Triturar las frutillas maceradas hasta obtener un puré homogéneo.
  5. Batir las yemas con 50 gramos de azúcar hasta lograr una mezcla espesa y pálida.
  6. Incorporar el extracto de vainilla a las yemas batidas y mezclar.
  7. Batir la crema de leche fría hasta lograr punto medio, cremosa, pero no demasiado firme.
  8. Incorporar el puré de frutillas a las yemas batidas, mezclando de forma envolvente.
  9. Añadir la crema batida a la mezcla de frutilla y yemas, integrando suavemente.
  10. Batir las claras de huevo con la pizca de sal hasta lograr punto de nieve firme.
  11. Incorporar las claras batidas a la preparación anterior con movimientos envolventes.
  12. Colocar una parte de la mezcla en un molde apto para freezer.
  13. Agregar cucharadas de dulce de leche sobre la mezcla, distribuyendo en forma irregular.
  14. Cubrir con el resto de la mezcla, alternando nuevamente con dulce de leche para formar vetas.
  15. Alisar la superficie del molde con una espátula o cuchara.
  16. Cubrir el molde con film plástico, procurando que toque la superficie del semifreddo.
  17. Llevar al congelador y congelar por un mínimo de 6 horas.
  18. Retirar del congelador 10 minutos antes de servir para facilitar el desmolde y el corte.

Cómo hacer tiramisú helado

Tiramisú helado.
Tiramisú helado.

Tiramisú helado

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 400 gramos de queso mascarpone
  • 400 mililitros de nata para montar
  • 200 gramos de leche condensada
  • 60 gramos de azúcar glas
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 200 mililitros de café espresso frío
  • 200 gramos de bizcochos de vainilla
  • 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 20 gramos de virutas de chocolate negro

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el café espresso y dejar enfriar por completo.
  2. Forrar un molde rectangular apto para congelador con papel film dejando sobrante en los bordes.
  3. Batir el queso mascarpone con la leche condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Añadir el azúcar glas y el extracto de vainilla a la mezcla de queso mascarpone y mezclar hasta integrar.
  5. Montar la nata muy fría en un bol aparte hasta que forme picos suaves.
  6. Incorporar la nata montada a la mezcla de mascarpone realizando movimientos envolventes hasta conseguir una crema uniforme.
  7. Mojar rápidamente los bizcochos de vainilla en el café frío evitando que se deshagan.
  8. Colocar una capa de bizcochos mojados en el fondo del molde cubriendo toda la superficie.
  9. Extender una capa de crema de mascarpone sobre los bizcochos alisando con una espátula.
  10. Espolvorear una fina capa de cacao en polvo sobre la crema.
  11. Repetir las capas de bizcochos mojados, crema y cacao hasta llenar el molde terminando con una capa de crema.
  12. Cubrir la superficie con cacao en polvo y virutas de chocolate negro.
  13. Tapar el molde con el papel film sobrante y añadir una capa adicional de film si es necesario.
  14. Llevar el molde al congelador y dejar reposar un mínimo de 6 horas o hasta que el tiramisú esté completamente helado.
  15. Retirar el tiramisú helado del congelador 10 minutos antes de servir, desmoldar tirando del papel film y cortar en porciones.

Cómo hacer helado cremoso de mburucuyá

Helado de mburucuyá.
Helado de mburucuyá.

Helado cremoso de mburucuyá

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de pulpa de mburucuyá sin semillas
  • 400 mililitros de crema de leche fría
  • 200 mililitros de leche entera fría
  • 200 gramos de leche condensada
  • 80 gramos de azúcar
  • 5 gramos de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la pulpa de mburucuyá con el azúcar hasta disolver bien los cristales.
  2. Batir la crema de leche fría en un bol grande hasta que esté semimontada y cremosa.
  3. Agregar la leche condensada a la crema semimontada y mezclar suavemente con movimientos envolventes.
  4. Incorporar la leche entera y la esencia de vainilla a la mezcla cremosa y mezclar hasta integrar.
  5. Añadir la pulpa de mburucuyá azucarada a la preparación y mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador y cubrir con tapa o film transparente.
  7. Congelar durante 3 horas y cada 30 minutos retirar del congelador y batir enérgicamente con un tenedor o batidor para romper los cristales de hielo.
  8. Mantener en el congelador al menos 6 horas más antes de servir y conservar congelado hasta el momento de consumir.