Tres postres fríos para disfrutar en la Nochebuena

Cómo hacer un semifreddo de frutilla y dulce de leche
- Plato: Postre
Ingredientes
- 400 gramos de frutilla fresca, frambuesas y otros frutos rojos
- 300 mililitros de crema de leche
- 200 gramos de dulce de leche repostero
- 100 gramos de azúcar
- 3 unidades de yema de huevo
- 2 unidades de clara de huevo
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 1 unidad de limón
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Lavar las frutillas, retirar los cabos y cortar en trozos.
- Exprimir el limón y rociar las frutillas con el jugo.
- Agregar 50 gramos de azúcar a las frutillas, mezclar y dejar macerar 15 minutos.
- Triturar las frutillas maceradas hasta obtener un puré homogéneo.
- Batir las yemas con 50 gramos de azúcar hasta lograr una mezcla espesa y pálida.
- Incorporar el extracto de vainilla a las yemas batidas y mezclar.
- Batir la crema de leche fría hasta lograr punto medio, cremosa, pero no demasiado firme.
- Incorporar el puré de frutillas a las yemas batidas, mezclando de forma envolvente.
- Añadir la crema batida a la mezcla de frutilla y yemas, integrando suavemente.
- Batir las claras de huevo con la pizca de sal hasta lograr punto de nieve firme.
- Incorporar las claras batidas a la preparación anterior con movimientos envolventes.
- Colocar una parte de la mezcla en un molde apto para freezer.
- Agregar cucharadas de dulce de leche sobre la mezcla, distribuyendo en forma irregular.
- Cubrir con el resto de la mezcla, alternando nuevamente con dulce de leche para formar vetas.
- Alisar la superficie del molde con una espátula o cuchara.
- Cubrir el molde con film plástico, procurando que toque la superficie del semifreddo.
- Llevar al congelador y congelar por un mínimo de 6 horas.
- Retirar del congelador 10 minutos antes de servir para facilitar el desmolde y el corte.