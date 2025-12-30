Gastronomía

Tulipas de amapola con mousse de pomelo: postre top para fin de año

Receta de tulipas de amapola con mousse de pomelo, un postre delicado para tu mesa de Año Nuevo.

Por ABC Color
07 de febrero de 2024 - 15:25
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tulipas de amapola con mousse de pomelo.
Tulipas de amapola con mousse de pomelo.

Cómo hacer tulipas de amapola con mousse de pomelo

Tulipas de amapola con mousse de pomelo

  • Plato: Postre

Ingredientes

Tulipas:

  • 50 gramos de manteca
  • 60 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de azúcar impalpable
  • 1 clara de huevo
  • 5 gramos de semillas de amapola
  • Esencia de vainilla

Mousse:

  • 1 clara de huevo
  • 60 gramos de azúcar
  • 150 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 50 centímetros cúbicos de jugo de pomelo
  • 50 centímetros cúbicos de leche condensada
  • 4 gramos de gelatina sin sabor
  • Ralladura de pomelo y limón

Salsa de chocolate:

  • 100 gramos de chocolate semiamargo
  • 50 centímetros cúbicos de jugo de naranja
  • 10 centímetros cúbicos de licor triple sec

Elaboración paso a paso

  1. Para las tulipas mezclar manteca y azúcar impalpable, luego agregar la harina, gotas de esencia de vainilla y la clara de huevo. Mezclar hasta lograr una masa uniforme. Al final, espolvorear con las semillas de amapola. Hacer círculos en una silicona y llevar a horno a 180 °C hasta que se dore la superficie. Retirar y darles la forma de tulipa. Dejar enfriar.
  2. Para la mousse batir a medio punto la crema de leche y reservar en frío.  Aparte hidratar la gelatina con el jugo de naranja y limón, y luego mezclar con la leche condensada. Elaborar un merengue con la clara de huevo y el azúcar; reservar. Integrar los dos pasos anteriores, y luego agregar la crema de leche con movimientos envolventes. Agregar la ralladura y reservar en frío.
  3. Para la salsa mezclar el triple sec y el jugo de naranja en una ollita y llevar al fuego. Una vez que rompa el hervor, agregar el chocolate picado finamente y revolver enérgicamente hasta obtener una salsa lisa. Si fuera necesario, agregar más líquido. Servir tibia.
  4. Armado: colocar las tulipas sobre un plato de servicio, rellenar con la mousse y servir con la salsa.