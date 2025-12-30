Tulipas de amapola con mousse de pomelo: postre top para fin de año

Cómo hacer tulipas de amapola con mousse de pomelo
Tulipas de amapola con mousse de pomelo
- Plato: Postre
Ingredientes
Tulipas:
- 50 gramos de manteca
- 60 gramos de harina 0000
- 50 gramos de azúcar impalpable
- 1 clara de huevo
- 5 gramos de semillas de amapola
- Esencia de vainilla
Mousse:
- 1 clara de huevo
- 60 gramos de azúcar
- 150 centímetros cúbicos de crema de leche
- 50 centímetros cúbicos de jugo de pomelo
- 50 centímetros cúbicos de leche condensada
- 4 gramos de gelatina sin sabor
- Ralladura de pomelo y limón
Salsa de chocolate:
- 100 gramos de chocolate semiamargo
- 50 centímetros cúbicos de jugo de naranja
- 10 centímetros cúbicos de licor triple sec
Elaboración paso a paso
- Para las tulipas mezclar manteca y azúcar impalpable, luego agregar la harina, gotas de esencia de vainilla y la clara de huevo. Mezclar hasta lograr una masa uniforme. Al final, espolvorear con las semillas de amapola. Hacer círculos en una silicona y llevar a horno a 180 °C hasta que se dore la superficie. Retirar y darles la forma de tulipa. Dejar enfriar.
- Para la mousse batir a medio punto la crema de leche y reservar en frío. Aparte hidratar la gelatina con el jugo de naranja y limón, y luego mezclar con la leche condensada. Elaborar un merengue con la clara de huevo y el azúcar; reservar. Integrar los dos pasos anteriores, y luego agregar la crema de leche con movimientos envolventes. Agregar la ralladura y reservar en frío.
- Para la salsa mezclar el triple sec y el jugo de naranja en una ollita y llevar al fuego. Una vez que rompa el hervor, agregar el chocolate picado finamente y revolver enérgicamente hasta obtener una salsa lisa. Si fuera necesario, agregar más líquido. Servir tibia.
- Armado: colocar las tulipas sobre un plato de servicio, rellenar con la mousse y servir con la salsa.