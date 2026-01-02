Gastronomía

Este batido de coco fresco y liviano es perfecto para el verano

Receta rápida de batido de coco en su versión más liviana, ideal para quienes gustan de sabores dulzones sin perder la silueta.

Por ABC Color
31 de enero de 2025 - 08:30
Batido de coco.
Batido de coco.Shutterstock

Cómo hacer un batido de coco

Batido de coco fresco y liviano

Ingredientes

  • 4 cucharadas de coco rallado
  • 100 ml de leche de coco
  • 1 manzana roja
  • 250 gramos de leche descremada
  • Endulzante, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora o en una jarra, y utilizar un míxer de mano.
  2. Licuar o mixar hasta que se integren bien todos los ingredientes.
  3. Servir enseguida con algunos cubitos de hielo, si lo desea.

