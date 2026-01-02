Este batido de coco fresco y liviano es perfecto para el verano

Cómo hacer un batido de coco
Batido de coco fresco y liviano
Ingredientes
- 4 cucharadas de coco rallado
- 100 ml de leche de coco
- 1 manzana roja
- 250 gramos de leche descremada
- Endulzante, a gusto
Elaboración paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora o en una jarra, y utilizar un míxer de mano.
- Licuar o mixar hasta que se integren bien todos los ingredientes.
- Servir enseguida con algunos cubitos de hielo, si lo desea.