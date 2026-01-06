Gastronomía

Helado de manteca de maní, chocolate y banana sin azúcar: la receta más sencilla

Receta fácil de helado de chocolate y manteca de maní, en versión sin azúcar agregado.

Por ABC Color
06 de enero de 2026 - 06:00
Helado de manteca de maní, chocolate y banana.
Helado de manteca de maní, chocolate y banana.Shutterstock

Cómo hacer helado de chocolate y manteca de maní

Helado de chocolate y manteca de maní

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 bananas maduras
  • 3 cucharadas de manteca de maní
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 50 mililitros de leche o bebida vegetal
  • 1 cucharadita de edulcorante (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas.
  2. Colocar las rodajas de banana en una bandeja y llevar al congelador por al menos 3 horas.
  3. Colocar las bananas congeladas en el vaso de una procesadora o licuadora potente.
  4. Agregar la manteca de maní, el cacao amargo en polvo, la leche o bebida vegetal, el edulcorante si se utiliza y el extracto de vainilla si se utiliza.
  5. Triturar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea, deteniendo la máquina para bajar la mezcla de las paredes si es necesario.
  6. Servir de inmediato para una textura tipo soft o llevar al congelador por 30 minutos para una textura más firme.

