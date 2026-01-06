Helado de manteca de maní, chocolate y banana sin azúcar: la receta más sencilla

Cómo hacer helado de chocolate y manteca de maní
Helado de chocolate y manteca de maní
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 3 cucharadas de manteca de maní
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 50 mililitros de leche o bebida vegetal
- 1 cucharadita de edulcorante (opcional)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Elaboración paso a paso
- Pelar las bananas y cortarlas en rodajas.
- Colocar las rodajas de banana en una bandeja y llevar al congelador por al menos 3 horas.
- Colocar las bananas congeladas en el vaso de una procesadora o licuadora potente.
- Agregar la manteca de maní, el cacao amargo en polvo, la leche o bebida vegetal, el edulcorante si se utiliza y el extracto de vainilla si se utiliza.
- Triturar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea, deteniendo la máquina para bajar la mezcla de las paredes si es necesario.
- Servir de inmediato para una textura tipo soft o llevar al congelador por 30 minutos para una textura más firme.