Prepará este helado casero de vainilla sin huevos: ¡delicioso!

Cómo hacer helado casero de vainilla sin huevos
Helado casero de vainilla
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 gramos de crema de leche (mínimo 35 % de materia grasa)
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 400 gramos de leche condensada
Elaboración paso a paso
- Batir la crema de leche con unas varillas eléctricas. Para facilitar la tarea, la crema de leche debe estar muy fría o, de lo contrario, no montará. Conviene meterla en el congelador 15 minutes antes, junto con el recipiente en el que se va a montar.
- Una vez montada la crema, incorporar la esencia de vainilla y la leche condensada. Remover con una espátula suavemente, con movimientos envolventes para que no se baje la nata, hasta obtener una masa homogénea y cremosa.
- Verter en un recipiente y dejar endurecer en el congelador durante, aproximadamente, 5 o 6 horas antes de servir. No es necesario remover, ya que por la cantidad de materia grasa que lleva el helado no se cristalizará.