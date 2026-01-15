Del árbol a la mesa: tres ensaladas en las que la fruta es la verdadera protagonista

Cómo hacer una ensalada de sandía, queso fresco y menta
Ensalada de sandía, queso fresco y menta
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 600 gramos de sandía
- 150 gramos de queso fresco
- 50 gramos de cebolla morada
- 30 gramos de aceituna negra descarozada
- 10 gramos de menta fresca
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 15 mililitros de jugo de limón
- 3 gramos de sal fina
- 1 gramo de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Cortar la sandía en cubos medianos, retirar las semillas y reservar en un bol amplio.
- Cortar el queso fresco en cubos pequeños y añadir al bol con la sandía.
- Cortar la cebolla morada en pluma fina y agregar a la mezcla.
- Cortar las aceitunas negras en rodajas y sumar al bol.
- Picar la menta fresca en tiras finas y añadir a la ensalada.
- Mezclar en un recipiente pequeño el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta hasta emulsionar.
- Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar suavemente y refrigerar durante 10 minutos antes de servir.