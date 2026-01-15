Gastronomía

Del árbol a la mesa: tres ensaladas en las que la fruta es la verdadera protagonista

Nada mejor que un plato de ensalada fresca y colorida en pleno verano. Hoy te mostramos tres opciones que te van a encantar.

Por ABC Color
15 de enero de 2026 - 06:00
Ensalada.
Ensalada.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada de sandía, queso fresco y menta

Ensalada de sandía, queso fresco y menta.
Ensalada de sandía, queso fresco y menta.

Ensalada de sandía, queso fresco y menta

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 600 gramos de sandía
  • 150 gramos de queso fresco
  • 50 gramos de cebolla morada
  • 30 gramos de aceituna negra descarozada
  • 10 gramos de menta fresca
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 15 mililitros de jugo de limón
  • 3 gramos de sal fina
  • 1 gramo de pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la sandía en cubos medianos, retirar las semillas y reservar en un bol amplio.
  2. Cortar el queso fresco en cubos pequeños y añadir al bol con la sandía.
  3. Cortar la cebolla morada en pluma fina y agregar a la mezcla.
  4. Cortar las aceitunas negras en rodajas y sumar al bol.
  5. Picar la menta fresca en tiras finas y añadir a la ensalada.
  6. Mezclar en un recipiente pequeño el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta hasta emulsionar.
  7. Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar suavemente y refrigerar durante 10 minutos antes de servir.

Cómo hacer ensalada de mamón y uvas con hojas verdes y maní tostado

Lea más: Ensalada de tomates, albahaca y queso para disfrutar esta temporada

Uva, mamón, menta.
Uva, mamón, menta.

Ensalada de mamón y uvas con hojas verdes y maní tostado

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de mamón maduro
  • 200 gramos de uva roja sin semillas
  • 80 gramos de mezcla de hojas verdes
  • 40 gramos de maní tostado sin sal
  • 40 gramos de queso de cabra
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 15 mililitros de jugo de naranja
  • 5 mililitros de vinagre de vino blanco
  • 3 gramos de miel
  • 3 gramos de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Pelar el mamón, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos medianos.
  2. Lavar las uvas, secar y cortar por la mitad.
  3. Lavar y secar las hojas verdes, colocarlas en una fuente amplia.
  4. Distribuir sobre las hojas los cubos de mamón y las mitades de uva.
  5. Desmenuzar el queso de cabra y esparcir sobre la ensalada.
  6. Picar groseramente el maní tostado y agregar a la fuente.
  7. Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, el jugo de naranja, el vinagre, la miel y la sal hasta integrar.
  8. Verter el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir y mezclar suavemente.

Cómo hacer una ensalada de melón, pepino y piña con limón y ají

Lea más: Así es la ensalada César original: un tesoro culinario que transforma tu mesa

Ensalada de melón, pepino y piña con lima y ají

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de melón
  • 200 gramos de piña
  • 150 gramos de pepino
  • 10 gramos de cilantro fresco
  • 5 gramos de ají fresco
  • 20 mililitros de jugo de limón
  • 20 mililitros de aceite de girasol
  • 2 gramos de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Pelar el melón, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos pequeños.
  2. Pelar la piña y cortar la pulpa en cubos del mismo tamaño que el melón.
  3. Lavar el pepino, pelar parcialmente si se desea y cortar en medias rodajas finas.
  4. Mezclar en un bol el melón, la piña y el pepino.
  5. Picar finamente el cilantro fresco y el ají, retirando las semillas del ají si se prefiere menos picante, y añadir al bol.
  6. Mezclar en un recipiente pequeño el jugo de limón, el aceite de girasol y la sal hasta emulsionar.
  7. Verter el aderezo sobre la ensalada, mezclar bien y refrigerar durante 15 minutos antes de servir.