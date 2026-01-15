Receta para hacer las mejores croquetas de carne en el Día Internacional de la Croqueta

Cómo hacer croquetas de carne
Lea más: Hacé estas sabrosas brochetas de cerdo con piña a la parrilla
Servir con ensalada verde.
Croquetas de carne
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 kilogramo de carnaza
- 6 cucharadas de almidón de maíz
- 2 tazas de caldo (500 mililitros)
- 1 cucharada de margarina
- Sal a gusto
- 40 gramos de queso rallado
- Galleta molida
- 2 huevos batidos
Elaboración paso a paso
- Cortar la carne en trozos y cocinarla con un poco de agua y sal.
- Una vez cocinada, retirar la carne y procesar. Reservar los 500 centímetros cúbicos de caldo.
- Colocar el caldo en una olla y agregar el almidón de maíz, previamente disuelto en un poco de agua fría.
- Cocinar a fuego mediano, revolviendo continuamente hasta que se forme una salsa espesa. Rectificar la sal y retirar del fuego.
- Agregar la margarina en trocitos y mezclar. Incorporar la carne molida, el queso rallado y mezclar bien. Dejar enfriar.
- Formar las croquetas tomando porciones en las manos, y darles la forma que desee. En el centro se le puede agregar un trocito de queso, si se desea.
- Pasarlas por huevo batido, galleta molida y freír en suficiente aceite bien caliente.