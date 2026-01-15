Gastronomía

Receta para hacer las mejores croquetas de carne en el Día Internacional de la Croqueta

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta y qué mejor que preparar unas ricas croquetas de carne para festejarlo.

Por ABC Color
30 de mayo de 2024 - 09:45
Croquetas.
Croquetas.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de carne

Croquetas de carne

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 kilogramo de carnaza
  • 6 cucharadas de almidón de maíz
  • 2 tazas de caldo (500 mililitros)
  • 1 cucharada de margarina
  • Sal a gusto
  • 40 gramos de queso rallado
  • Galleta molida
  • 2 huevos batidos

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la carne en trozos y cocinarla con un poco de agua y sal.
  2. Una vez cocinada, retirar la carne y procesar. Reservar los 500 centímetros cúbicos de caldo.
  3. Colocar el caldo en una olla y agregar el almidón de maíz, previamente disuelto en un poco de agua fría.
  4. Cocinar a fuego mediano, revolviendo continuamente hasta que se forme una salsa espesa. Rectificar la sal y retirar del fuego.
  5. Agregar la margarina en trocitos y mezclar. Incorporar la carne molida, el queso rallado y mezclar bien. Dejar enfriar.
  6. Formar las croquetas tomando porciones en las manos, y darles la forma que desee. En el centro se le puede agregar un trocito de queso, si se desea.
  7. Pasarlas por huevo batido, galleta molida y freír en suficiente aceite bien caliente.