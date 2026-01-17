Gastronomía

Este fin de semana prepará Izgara Köfte: albóndigas turcas a la parrilla

No te podés perder esta receta turca ideal para los amantes de la carne. Es perfecta para acompañar arroces o ensaladas o para comer en medio de un pan.

Por ABC Color
17 de enero de 2026 - 06:00
Izgara Köfte o albóndigas turcas a la parrilla.
Izgara Köfte o albóndigas turcas a la parrilla.Shutterstock

Cómo hacer Izgara Köfte

Izgara köfte o albóndigas a la parrilla

  • Receta: turca

Ingredientes

  • 750 gramos de carne picada de cordero no muy grasiento o de la espalda de ternera, o una mezcla de ambas, picada dos veces
  • 4 rebanadas de pan duro (sin corteza)
  • 1 cebolla grande
  • 2 cucharadas de sal
  • ½ cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de pimienta
  • 2 cucharadas  de aceite de oliva
  • 1 cucharada de perejil picado

Elaboración paso a paso

  1. Remojar las rebanadas de pan duro en agua, sacarlas, apretarlas con las manos para extraer el agua y desmenuzarlas.
  2. Agregar la cebolla rallada y las especias. Mezclar bien.
  3. Agregar la carne y sobarla bien. Formar bolitas y, luego, aplastar entre las palmas de las manos para tener un grosor de medio centímetro y darle forma ovalada.
  4. Untarlas con aceite de oliva y asarlas a la parrilla por 5 o 6 minutos(o en una sartén untando con unas gotitas de aceite) o en la plancha bien caliente.

