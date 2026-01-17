Este fin de semana prepará Izgara Köfte: albóndigas turcas a la parrilla

Cómo hacer Izgara Köfte
Izgara köfte o albóndigas a la parrilla
- Receta: turca
Ingredientes
- 750 gramos de carne picada de cordero no muy grasiento o de la espalda de ternera, o una mezcla de ambas, picada dos veces
- 4 rebanadas de pan duro (sin corteza)
- 1 cebolla grande
- 2 cucharadas de sal
- ½ cucharadita de comino
- ½ cucharadita de pimienta
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de perejil picado
Elaboración paso a paso
- Remojar las rebanadas de pan duro en agua, sacarlas, apretarlas con las manos para extraer el agua y desmenuzarlas.
- Agregar la cebolla rallada y las especias. Mezclar bien.
- Agregar la carne y sobarla bien. Formar bolitas y, luego, aplastar entre las palmas de las manos para tener un grosor de medio centímetro y darle forma ovalada.
- Untarlas con aceite de oliva y asarlas a la parrilla por 5 o 6 minutos(o en una sartén untando con unas gotitas de aceite) o en la plancha bien caliente.