Hacé esta masa frola con relleno de cebollita de hojas, una delicia

Cómo hacer una masa frola rellena con cebollita de hoja
Lea más: El secreto del ceviche perfecto: cómo usar frutas tropicales para equilibrar la acidez del pescado
Frola de cebollita de hojas
- Plato: Entrada
Ingredientes
Masa:
- 350 gramos de harina leudante
- 150 gramos de manteca blanda
- 1 yema
- 1 huevo
- Sal, a gusto
Relleno:
- 20 cebollitas de hojas
- 4 huevos
- 200 gramos de queso Paraguay
- 150 centímetros cúbicos de leche
- 4 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta
- 1 yema para pintar
Elaboración paso a paso
- Masa: hacer una corona con la harina leudante tamizada con la sal. Colocar el centro la manteca y hacer un arenado. Agregar la yema y el huevo. Mezclar bien, sin amasar, hasta lograr una masa homogénea y compacta. Si necesita un poco de líquido, agregar una yema más. Dejar descansar unos 10 minutos en la heladera.
- Relleno: picar las cebollitas (descartar las raíces y partes feas, picar lo blanco y verde). Saltearlas rápidamente en el aceite. Retirar del fuego, y agregar la leche, el queso picado, los huevos crudos, sal y pimienta a gusto. Mezclar bien y reservar.
- Armado: tomar 3/4 partes de la masa y estirarla hasta obtener ½ cm de grosor. Forrar una tartera de 15 a 20 centímetros de diámetro. Cargar el relleno. Estirar la masa restante, cortar tiras y formar el enrejado por encima.
- Pintar con yema las tiras y llevar al horno precalentado a 180 ° C, hasta que el relleno se solidifique y la masa esté dorada (de 20 a 30 minutos).