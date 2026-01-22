Gastronomía

Hacé esta masa frola con relleno de cebollita de hojas, una delicia

Receta de masa frola salada rellena de verdeos. Es perfecta para el almuerzo o cena o para llevarla en un tupper al trabajo.

Por ABC Color
18 de febrero de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Masa frola con relleno de cebollita de hoja.Archivo ABC Color

Cómo hacer una masa frola rellena con cebollita de hoja

Frola de cebollita de hojas

  • Plato: Entrada

Ingredientes

Masa: 

  • 350 gramos de harina leudante
  • 150 gramos de manteca blanda
  • 1 yema
  • 1 huevo
  • Sal, a gusto

Relleno: 

  • 20 cebollitas de hojas
  • 4 huevos
  • 200 gramos de queso Paraguay
  • 150 centímetros cúbicos de leche
  • 4 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta
  • 1 yema para pintar

Elaboración paso a paso

  1. Masa: hacer una corona con la harina leudante tamizada con la sal. Colocar el centro la manteca y hacer un arenado. Agregar la yema y el huevo. Mezclar bien, sin amasar, hasta lograr una masa homogénea y compacta. Si necesita un poco de líquido, agregar una yema más. Dejar descansar unos 10 minutos en la heladera.
  2. Relleno: picar las cebollitas (descartar las raíces y partes feas, picar lo blanco y verde). Saltearlas rápidamente en el aceite. Retirar del fuego, y agregar la leche, el queso picado, los huevos crudos, sal y pimienta a gusto. Mezclar bien y reservar.
  3. Armado: tomar 3/4 partes de la masa y estirarla hasta obtener ½ cm de grosor. Forrar una tartera de 15 a 20 centímetros de diámetro. Cargar el relleno. Estirar la masa restante, cortar tiras y formar el enrejado por encima.
  4. Pintar con yema las tiras y llevar al horno precalentado a 180 ° C, hasta que el relleno se solidifique y la masa esté dorada (de 20 a 30 minutos).

