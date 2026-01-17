Gastronomía

Aprovechá el Día Mundial del Pororó y hacé pororó con queso y ralladura de limón

Cada 19 de enero se celebra el Día Mundial del Pororó, un snack emblemático del cine. Seguí esta receta de pororó con queso y ralladura de limón, una opción liviana y muy fácil de preparar.

Por ABC Color
19 de octubre de 2023 - 15:36
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Pororó con limón y pimienta.
Pororó con limón y pimienta.Shutterstock

Cómo hacer pororó con queso y ralladura de limón

Lea más: Superfrutas deshidratadas: el ‘snack’ ideal para la playa

Una porción= 25 gramos.

Pororó con queso y ralladura de limón

  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • ½ taza de maíz para pororó
  • 1 cucharada de aceite de girasol

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el maíz en un bol para microondas y tapar el recipiente con un papel film de polietileno. Llevar al microondas al 100 por ciento durante 1 minuto. Al retirar, si han quedado algunos granos sin explotar, revolver con una cuchara de madera, tapar con film el recipiente y llevarlo nuevamente al horno por 30 segundos más.
  2. El recipiente solo se debe destapar cuando se comprueba que la preparación ha dejado de explotar. De igual manera es importante dejar reposar el pororó por unos minutos después de haberlo retirado del horno.
  3. Una vez terminado el pororó, rociar con 1 cucharada de queso rallado y ½ cucharada de ralladura de piel de limón. Volver a llevar al microondas por 30 segundos y servir.

Lea más: Día Internacional de la Comida Picante: cuatro platos picantes que tenés que probar