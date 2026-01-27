Celebrá el Día Mundial de la Torta de Chocolate con esta receta

Cómo hacer una torta de chocolate
Lea más: Descubrí el secreto de la mud cake perfecta y sorprendé a todos en tu próxima celebración
Torta de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo
- 80 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 350 gramos de azúcar
- 10 gramos de polvo de hornear
- 5 gramos de bicarbonato de sodio
- 3 gramos de sal
- 2 huevos
- 240 mililitros de leche entera
- 120 mililitros de aceite vegetal
- 120 gramos de yogur natural
- 200 mililitros de agua caliente
- 5 mililitros de extracto de vainilla
- 10 gramos de manteca
- 20 gramos de harina de trigo
- 200 gramos de chocolate amargo picado
- 200 mililitros de crema de leche
- 20 gramos de manteca
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar un molde redondo de 24 cm con 10 gramos de manteca y espolvorear 20 gramos de harina de trigo, retirando el exceso.
- Tamizar 250 gramos de harina de trigo, 80 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de polvo de hornear, 5 gramos de bicarbonato de sodio y 3 gramos de sal en un bol grande.
- Mezclar 350 gramos de azúcar con los ingredientes secos hasta integrar.
- Batir en otro bol 2 huevos, 240 mililitros de leche entera, 120 mililitros de aceite vegetal, 120 gramos de yogur natural y 5 mililitros de extracto de vainilla.
- Incorporar la mezcla líquida a los ingredientes secos, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
- Agregar 200 mililitros de agua caliente a la masa, mezclando suavemente hasta integrar completamente.
- Verter la masa en el molde preparado, alisando la superficie con una espátula.
- Hornear durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga casi limpio.
- Retirar el molde del horno, dejar reposar la torta durante 15 minutos y desmoldar sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo.
- Calentar 200 mililitros de crema de leche en una cacerola hasta que esté muy caliente sin dejar que hierva.
- Verter la crema caliente sobre 200 gramos de chocolate amargo picado en un bol y dejar reposar 3 minutos.
- Mezclar el chocolate con la crema hasta obtener una salsa lisa y brillante e incorporar 20 gramos de manteca hasta que se funda por completo.
- Dejar reposar la ganache a temperatura ambiente durante 15 minutos hasta que espese ligeramente.
- Cubrir la torta completamente fría con la ganache de chocolate, dejando que caiga por los bordes y dejar reposar 30 minutos antes de cortar y servir.