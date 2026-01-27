Gastronomía

Celebrá el Día Mundial de la Torta de Chocolate con esta receta

Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Torta de Chocolate, uno de los postres preferidos en festejos de cumpleaños y otras ocasiones.

27 de enero de 2026 - 06:00
Cómo hacer una torta de chocolate

Torta de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo
  • 80 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 350 gramos de azúcar
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 5 gramos de bicarbonato de sodio
  • 3 gramos de sal
  • 2 huevos
  • 240 mililitros de leche entera
  • 120 mililitros de aceite vegetal
  • 120 gramos de yogur natural
  • 200 mililitros de agua caliente
  • 5 mililitros de extracto de vainilla
  • 10 gramos de manteca
  • 20 gramos de harina de trigo
  • 200 gramos de chocolate amargo picado
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 20 gramos de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar un molde redondo de 24 cm con 10 gramos de manteca y espolvorear 20 gramos de harina de trigo, retirando el exceso.
  3. Tamizar 250 gramos de harina de trigo, 80 gramos de cacao en polvo, 10 gramos de polvo de hornear, 5 gramos de bicarbonato de sodio y 3 gramos de sal en un bol grande.
  4. Mezclar 350 gramos de azúcar con los ingredientes secos hasta integrar.
  5. Batir en otro bol 2 huevos, 240 mililitros de leche entera, 120 mililitros de aceite vegetal, 120 gramos de yogur natural y 5 mililitros de extracto de vainilla.
  6. Incorporar la mezcla líquida a los ingredientes secos, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
  7. Agregar 200 mililitros de agua caliente a la masa, mezclando suavemente hasta integrar completamente.
  8. Verter la masa en el molde preparado, alisando la superficie con una espátula.
  9. Hornear durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga casi limpio.
  10. Retirar el molde del horno, dejar reposar la torta durante 15 minutos y desmoldar sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo.
  11. Calentar 200 mililitros de crema de leche en una cacerola hasta que esté muy caliente sin dejar que hierva.
  12. Verter la crema caliente sobre 200 gramos de chocolate amargo picado en un bol y dejar reposar 3 minutos.
  13. Mezclar el chocolate con la crema hasta obtener una salsa lisa y brillante e incorporar 20 gramos de manteca hasta que se funda por completo.
  14. Dejar reposar la ganache a temperatura ambiente durante 15 minutos hasta que espese ligeramente.
  15. Cubrir la torta completamente fría con la ganache de chocolate, dejando que caiga por los bordes y dejar reposar 30 minutos antes de cortar y servir.